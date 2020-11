Blue Bloods 10/ Anticipazioni primo episodio oggi, 28 novembre: Jamie ed Eddie..

Blue Bloods 10, anticipazioni primo episodio oggi, 28 novembre

Tutto è pronto per il debutto di Blue Bloods 10 che prenderà il via proprio oggi, 28 novembre, con il primo episodio singolo in seconda serata subito dopo S.W.A.T. 3 e Criminal Minds 15. Proprio nei mesi scorsi la seconda rete Rai ci aveva regalato l’ultimo episodio della nona stagione, quello in cui il matrimonio di Jamie ed Eddie sarebbe stato la ciliegina sulla torta ma quando un testimone porta a galla alcune cose, la donna dubita del suo promesso sposo proprio mentre Frank si è ritrovato a lottare con i piani alti. Cosa sarà successo poi e cosa vedremo a partire da questa sera? A causa dell’emergenza sanitaria, Blue Bloods 10 è composta da soli 19 episodi ma non perderà comunque la sua intensità e, quindi, nemmeno l’affetto dei fan.

Jamie ed Eddie tornano a lavoro dopo le nozze in Blue Bloods 10?

La première di Blue Bloods 10 inizia con Sid Gormley (Robert Clohessy) che porta nel distretto il commissario di polizia del NYPD Frank Reagan (Tom Selleck) perché qualcuno che ha arrestato aveva la sua carta di cortesia, ma chi? Davanti a sé compare il suo ex partner Lenny Ross (Treat Williams) ed è sua figlia che è in prigione dopo essere stata trovata in possesso di narcotici e armi che afferma di essere per un amico. Intanto, Jamie Reagan ed Eddie Janko arrivano al lavoro per incontrare il capitano Robert Espinoza che vorrebbe riaverli in pista anche se sono ancora alle prese con la loro luna di miele, ma potranno davvero lavorare ancora insieme? Nel frattempo, Danny Reagan e Maria Baez camminano nel parco dove incontrano una medium psichica, Maggie Gibson, cosa scopriranno e cosa dirà loro la donna? Il resto lo scopriremo solo questa sers quando la serie prenderà il via su Rai2 in seconda serata, ben dopo le 23.00, con un singolo episodio.



