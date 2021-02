Blue Bloods 10/ Anticipazioni puntata oggi, 13 febbraio: cosa ha scoperto Frank?

Blue Bloods 10, anticipazioni puntata oggi, 13 febbraio

Blue Bloods 10 torna in onda questa sera con un altro singolo episodio ad un passo dalla metà della stagione che potrebbe regalare al pubblico un nuovo scossone. L’appuntamento a partire dalle 21.10 circa è fissato con un singolo episodio, il nono della stagione, dal titolo Scavarsi la fossa in cui Chase, il nuovo sindaco, ha una proposta importante da fare a Frank. Quale sarà e come reagirà il nostro protagonista? A quanto pare la sua intenzione è quella di sostituire Garrett con un vicecomandante più agguerrito ma in quello stesso giorno anche lui riceve un’interessante offerta di lavoro e questo mette in allerta il nostro Frank. Si tratta davvero di una coincidenza? Frank stava considerando le sue opzioni ma ha messo in dubbio la possibilità di respingere e combattere per il suo popolo se questo avrebbe portato a un confronto diretto con il suo nuovo sindaco e avrebbe potuto persino rischiare il suo lavoro.

Frank incontra Garrett e scopre che…

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10, Frank deve considerare tutto ma tutto è cambiato quando, tornando al lavoro il giorno successivo e ebbe un incontro uno a uno con Garrett che gli ha rivelato di aver ricevuto un’offerta di lavoro troppo bella per non accettarla. Garrett non era andato a cercare un lavoro. L’offerta gli era arrivata e sapeva di doverla accettare anche se significava la fine dell’era e stava per lasciare l’ufficio del Commissario promettendo che avrebbe addestrato il suo sostituto e quindi non avrebbe lasciato Frank nei guai. Non aveva bisogno di confrontarsi con il sindaco e il suo staff e la sua conversione con suo padre gli aveva schiarito la testa, cosa succederà adesso?



