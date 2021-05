Blue Bloods 10/ Anticipazioni ultimo episodio oggi, 1 maggio: Un nuovo Reagan

Blue Bloods 10, anticipazioni ultimo episodio oggi, 1 maggio

Erin è con Anthony e sta camminando e gli chiede perché ha eseguito un nome attraverso il database del NYPD, lui dice che si tratta di una questione personale e a quel punto chiede una pausa. Inizia così il nuovo episodio di Blue Bloods 10 che questa sera chiude i battenti dopo l’appuntamento di ieri sera, un po’ a sorpresa. Cosa succederà e come finirà questa intensa stagione? Anthony riceve una chiamata sul suo cellulare da Geo, quando risponde alla chiamata sente due spari e Geo non dice nulla. Jamie incontra Eddie, sente qualcosa, è un bambino che piange ed è stato lasciato in una borsa per la strada. Danny e Maria sono sulla scena di una sparatoria, è Geo e a quel punto è proprio Danny a guardare il suo telefono e accorgersi che l’ultima chiamata era proprio quella fatta ad Anthony. Chi è stato a colpirlo e perché aveva chiamato quest’ultimo?

Blue Bloods 10/ Anticipazioni episodio oggi 24 aprile: Erin a caccia di cadaveri e..

Chi è il nuovo Reagan?

Nel nuovo episodio di Blue Bloods 10 dal titolo Un nuovo Reagan, Frank è in ufficio, Sean si presenta e dice che ha questo incarico per gli antenati, il suo cugino di primo grado non è Nicky, è un ragazzo. Dice che è dalla parte di Frank e a quel punto gli mostra un pezzo di carta in cui vengono a galla nuovi dettagli sul ragazzo. Nello stesso tempo, Anthony ed Erin si presentano sulla scena del delitto di Geo e visto che doveva essere testimone nel suo caso contro DaCosta i sospetti cadono proprio su quest’ultimo. DaCosta avrebbe potuto ordinare il colpo. Danny e Maria vanno a trovare il fratello di Geo, dice che suo fratello era buono e non aveva nemici e le indagini si spostano poi alla sera prima quando il giovane si trovava in compagnia della sua fidanzata, con la quale però, aveva finito col litigare. Allora cosa è successo davvero?

