Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 21 maggio: un segreto per Frank

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio oggi, 21 maggio

Segreti svelati è il titolo dell’episodio di Blue Bloods 11 in onda questa sera su Rai2 intorno alle 22.00 e che anticipa quello in onda domani, alla stessa ora. Ma cosa succederà? Eddie e la sua collega l’agente Rachel Witten sono pronti ad essere premiati per il loro lavoro e, in particolare, per aver fermato un tiratore attivo ma quando qualcuno si fa avanti per rivelare che l’incidente in realtà è stato simulato, tutto cambia. Frank sta incontrando la sua contabile Melissa, che pensa voglia dirgli qualcosa ed ecco che capisce che quando sua madre è morta, ha esaminato tutti i suoi file per aggiornarsi sui suoi clienti, incluso suo padre. Aveva effettuato pagamenti mensili a qualcuno, i suoi file risalgono solo a dodici anni fa, ma ha la sensazione che siano ancora più vecchi.

Un segreto per Frank e la sua famiglia di Blue Bloods 11

Cosa nascondeva quindi l’uomo? Parte da qui il nuovo episodio di Blue Bloods 11 con Frank pronto a fare i conti con quegli esborsi in contanti mentre Danny e Maria si recano sulla scena di un crimine, quello ai danni di Ted Bradley, 58 anni, che gestisce una grande agenzia pubblicitaria di prodotti farmaceutici. I due notano un portafoglio e un Rolex sulla scena del crimine fino a quando non si sono presentati i suoi figli che iniziano a litigare e pronti ad accusarsi a vicenda. Infine, Rachel ed Eddie stanno camminando per strada quando sentono colpi di pistola. All’interno di un edificio, trovano una donna a terra, colpita allo stomaco ma sentono altri spari e li seguono in un magazzino, fino a quando Rachel non insegue e uccide un ragazzo.

