Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 29 maggio: Maria in pericolo?

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio oggi, 29 maggio

Non si chiude questa sera la lunga cavalcata in compagnia di Blue Bloods 11 su Rai2. Dopo gli episodi della decima stagione della serie, la rete ha mandato in onda anche quelli dell’undicesima e farà lo stesso fino al prossimo 5 giugno quando lascerà poi Frank e i suoi in pachina. Fino ad allora, però, l’appuntamento è fissato con l’episodio dal titolo Quello che gli occhi non vedono, il numero 8 della stagione, in cui Erin cerca di non sentirsi sopraffatta proprio quando il suo nuovo capo sembra pronto a metterla in cattiva luce.

Anticipazioni Blue Bloods 11/ Episodio 28 maggio: chi è Alison?

La nostra protagonista ha per le mani un testimone oculare in preda al nervosismo perché pronto a rivelare l’identità dell’uomo che ha sperato al suo fidanzato. Riuscirà Erin a tenere in mano la situazione senza perdere il caso e diventare lo zimbello della sua squadra?

Maria in pericolo nel nuovo episodio di Blue Bloods 11?

Dall’altra parte, in Blue Bloods 11, si torna a parlare ancora di Baez e Danny visto che il serial killer che li ha tenuti in ostaggio torna di nuovo a farsi vivo. Jamie arresta un giornalista invadente che sembra essere sempre presente quando vanno in scena dei saccheggi nei negozi ma la questione arriva addirittura ai piani alti e il Procuratore Generale Robert Lewis gli chiede addirittura di scusarsi per evitare ripercussioni con la stampa, quale sarà la sua reazione? Naturalmente è proprio qui che deve entrare in gioco Frank per cercare di far cedere le accuse sulla giornalista ma questa volta sarà un no quello che arriverà e spazzerà via le sue certezze. Per Danny e Baez spunta una nuova vittima ma questa volta il corpo viene ritrovato in un luogo che accende una vera e propria disputa di giurisdizione e così toccherà ai nostri due protagonisti alla fine scenderà a patti accettando di collaborare con un detective della Contea di Nassau.

Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 21 maggio: un segreto per Frank

Maria non sembra molto contenta di questa collaborazione tant’è che decide di andare avanti da sola finendo in pericolo. Baez ha scoperto che il ragazzo prende di mira le vittime sui social media e si comporta come se volesse scattare foto alle modelle. È stato creato un account falso per fare una puntura. L’assassino ha abboccato. Cosa succederà adesso e come si risolverà la situazione?

