Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 5 giugno: Baez nei guai?

Blue Bloods 11, anticipazioni episodio oggi, 5 giugno

Nell’episodio di Blue Bloods 11 di stasera inizia con Baez che lascia la sua casa e trova un uomo morto sul suo prato. Nel frattempo, Erin chiama Anthony e gli dice che è molto turbata. Il suo capo, Kimberly Crawford, le sta dando degli appunti, sono 101 e non ha bisogno che le dica cosa fare. Anthony le dice di scriverle una nota e le chiede di scriverle alcune cose ma senza molto successo. Jamie sta parlando con Diaz, gli dice che è inaccettabile che sia in ritardo tre volte a settimana ma lui rivela che la moglie è malata e che è per questo motivo che non riesce ad arrivare in tempo ma lui non sente ragioni e gli conferma che sarà fuori strada per una settimana. Poi, Eddie si ferma a vedere Jamie e gli dice che era un po’ duro con Diaz ma lui conferma che c’è bisogno di un piano di riserva anziché arrivare sempre tardi.

Baez nei guai?

Prende il via da qui il movimentato episodio di Blue Bloods 11 in onda oggi in cui Frank è seduto di fronte a Garrett e Abigail, e parla di Sid che è diverso ultimamente ma proprio quest’ultimo si scusa dicendo che sono state un paio di settimane difficili ma niente di cui non può occuparsi. Frank vuole che veda un terapista ma Sid dice che è un tipo forte e silenzioso ma il nostro protagonista insiste. Baez dice a Danny che il ragazzo sul suo prato era il suo allenatore che ha incontrato in palestra, sono andati ad alcuni appuntamenti ma gli Affari Interni si mettono sul suo cammino rivelando proprio a quest’ultimo di essere alle prese con qualcosa di grosso che riguarda Baez, ma di cosa si tratta di preciso?

