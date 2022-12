Blue Bloods 12/ Anticipazioni 3 dicembre Rai 2: Erin minacciata, colpa di Anthony?

Blue Bloods 12, anticipazioni puntata del 3 dicembre su Rai2: Erin minacciata in rete

Nuovo appuntamento con Blue Bloods 12 nella serata di sabato 3 dicembre. Su Rai 2 sta andando in onda la dodicesima stagione della fortunata serie tv con protagonista Tom Selleck nei panni del patriarca della famiglia Reagan, dove tutti i suoi membri fanno parte delle forze dell’ordine. La saga familiare è già stata rinnovata per una tredicesima stagione, attualmente trasmessa negli Stati Uniti sul canale CBS. Sabato, come sempre vedremo due episodi in prima serata, a partire dalle 21:25.

Blue Bloods 12/ Anticipazioni 5 novembre: nuovi problemi tra Erin e Jamie

Si comincia con l’episodio 12×11 dal titolo Trappola nella rete, in cui il capitano Terrel, una poliziotta di colore, venire accusata di costringere dei negozianti a offrirle omaggi e forti sconti. Le accuse sono gravi, quindi Frank la convoca perché vuole vederci chiaro, e in effetti Terrel dichiara di farlo non per intenzioni personali, ma perché vuole sostenere i veterani. Danny è un grande fan di Jimmy Buffet e finisce per pagare una costosa cena a un uomo che sostiene di essere il celebre cantautore. Quando si accorge di essersi sbagliato, ferito nell’orgoglio, lo rintraccia per mettergli le manette, ma alla fine capisce di non avere delle giuste motivazioni per arrestarlo. Anzi, alla fine, Danny incrocia la sua strada con il vero Jimmy Buffet. Erin viene minacciata e derisa su un sito web. Inizialmente le indagini puntano tutte su Anthony, ma ben presto ci si rende conto che si tratta di una falsa pista.

Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 5 giugno: Baez nei guai?

Blue Bloods 12, puntata 3 dicembre: Eddie discute con Erin

Blue Bloods 12 prosegue nella serata del 3 dicembre con l’episodio 12×12 intitolato Alla maniera dei Reagan. In questo nuovo appuntamento si tratta di un tema molto delicato. Frank è sul punto di arrestare un colpevole di omicidio e solo l’arcivescovo Kearns potrebbe rivelare il suo nome, dato che l’uomo si è confidato con lui. L’uomo di chiesa, però, non può tradire il segreto del confessionale… Eddie ed Erin, invece, discutono, dopo che lei ha arrestato un avvocato accusato di stupro, che tuttavia poi viene rilasciato perché mancano prove sufficienti per incastrarlo. Eddie non è d’accordo sulla procedura adottata, quindi parla con Erin.

Blue Bloods 11/ Anticipazioni episodio oggi, 29 maggio: Maria in pericolo?

Alla fine, dopo molti tentennamenti, riesce a trovare il modo per costringerla a riesaminare il caso che è di vitale importanza. Jamie ha ancora problemi al lavoro e si scontra con il suo partner Joe Hill, che sta usando dei metodi poco ortodossi per costringere un arrestato a collaborare. Jamie è contrario ai suoi modi e tenta di farglielo capire.











© RIPRODUZIONE RISERVATA