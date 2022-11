Blue Bloods 12/ Anticipazioni 5 novembre: nuovi problemi tra Erin e Jamie

Blue Bloods 12, anticipazioni puntata del 5 novembre su Rai2

Blue Bloods 12 torna in onda nel sabato sera di Rai2 con una nuova puntata. Il 5 novembre vedremo altri due episodi inediti della nuova stagione della serie americana incentrata sulla famiglia Reagan, dove tutti i suoi membri lavorano nelle forze dell’ordine. Le anticipazioni dell’episodio 12×07 dal titolo Non ci sono decisioni giuste ci dicono che Danny e Baez indagheranno su una rapina avvenuta in un negozio vietnamita. Le loro indagini, però, sono ostacolate dalla comunità locale che non intende collaborare al caso, forse per proteggere uno di loro.

Intanto, Erin ha dei problemi dopo che lei ha dichiarato di aver considerato la possibilità di diventare Procuratore Distrettuale. Infatti sembra che il suo capo voglia vendicarsi di lei per questo suo avanzamento di carriera, quindi le affida un caso di basso livello. Ciò basta ad Erin per insospettirsi. Angela è il nuovo detective ammesso nell’ufficio del Comandante, e il suo arrivo non entusiasma gli animi dei colleghi. Inoltre il suo carattere troppo supponente costringe i suoi superiori a consigliarle di non alzare troppo la voce e di mantenere la sua posizione.

Blue Bloods 12, puntata 5 novembre: rapporto tra Eddie e Jamie in difficoltà

Blue Bloods 12 continua nella serata di sabato 5 novembre con l’episodio 12×08 intitolato La dura realtà. Secondo le anticipazioni, il rapporto tra Eddie e Jamie incontra nuove difficoltà a causa del nuovo partner di lei, Badillo, che non le rende affatto le cose semplici. I due arrivano a un punto di rottura quando si troveranno a chiedere espressamente a Jamie di essere riassegnati. A quel punto, il confine personale e professionale tra i due coniugi si fa teso, e lui non sa esattamente come agire perché assecondarla potrebbe significare dare un vantaggio a sua moglie. Quindi Jamie decide di prendere Eddie da parte, consigliandole di tenere duro e spiegandole le ragioni per cui Badillo è così scostante.

Intanto, Frank partecipa al podcast di un ex poliziotto che usa la sua immagine per promuovere un’associazione che sostiene la polizia, ma Garrett cerca di dissuaderlo sospettando sia una trappola. Un’amica di Erin la convince a riconsiderare la sua candidatura a Procuratore Distrettuale. Infine, Danny e Anthony lavorano insieme ad un caso di duplice omicidio obbligando Joey, il cugino delinquente di Anthony, a collaborare con loro.











