Dopo quattordici capitoli, innumerevoli casi conclusi e tante storie parallele che hanno intrattenuto milioni di appassionati, ci avviciniamo al finale dell’ultima stagione di Blue Bloods 14. La prossima puntata, in onda il 24 aprile 2025 su Rai Due, potrebbe gettare le basi per i fuochi d’artificio dell’ultimo atto ma non prima di aver raccontato di nuovi casi che andranno ad impegnare non poche energie da parte dei protagonisti. Più di un colpo di scena, scelte decisive e tensioni che puntano al picco; insomma, più di un motivo per approfondire le anticipazioni Blue Bloods 14 in vista della prossima puntata.

Le anticipazioni Blue Bloods 14 per la prossima puntata del 24 aprile 2025 partono dalle tensioni tra Chase e il capo dei vigili di New York; necessario l’intervento di Frank che, vista la situazione sempre più controversa, cercherà in tutti i modi di portare il sindaco alla ragione per rasserenare gli animi. Nel frattempo, buone notizie per Erin: Henry ha infatti deciso di partecipare all’udienza e di testimoniare in suo favore. Il tutto mentre Eddie e Badillo saranno impegnati da un caso piuttosto ostico; il rischio che si palesa per i due è di trovarsi a fare i conti con un trafficante di organi.

Erin e Crawford ai ferri corti… Anticipazioni Blue Bloods 14, prossima puntata 24 aprile 2025

Un nuovo caso da dirimere per Danny e Baez; stando alle anticipazioni, sarà una galleria d’arte ad attirare l’attenzione dei due agenti. Quella che sembra una sfilata di opere d’arte di assoluto valore potrebbe rivelarsi invece una fiera del fake. Prodotti contraffatti e prezzi gonfiati, il tutto per un profitto che alimenta i sospetti dei detective. La situazione diventerà ancor più controversa quando il tutto si intreccerà con un particolare caso di omicidio.

Le anticipazioni Blue Bloods 14 per la prossima puntata del 24 aprile 2025 proseguono con Danny e Joe Hill alle prese con un misterioso caso di omicidio: un giovane fattorino è stato infatti assassinato e le prime tracce porteranno sulla pista di un traffico illegale di narcotici. Nel frattempo, Frank sarà chiamato a prendere una decisione piuttosto difficile; il ruolo di Gormley è in bilico a causa della mancanza di competenze, toccherà dunque a lui intervenire. Nuove tensioni tra Erin e Crawford; un errore di valutazione potrebbe rendere il rapporto ancor più turbolento.