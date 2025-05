Blue Bloods 15 ci sarà? Fatta scelta definitiva: perché non si farà una nuova stagione

Brutte notizie per i fan della serie tv statunitense trasmessa da Rai2: Blue Bloods 15 ci sarà? È ormai certo che la risposta è un sonoro e definitivo no. L’iconica serie tv targata CBS chiude i battenti dopo quattordici stagioni. I motivi di tale drastica scelta sono vari ma lasciano i tanti fan con l’amore in bocca anche se da oltre oceano arrivano notizie in un certo incoraggianti su un eventuale spin-off, ma andiamo con ordine. La puntata di questa sera di Blue Bloods 14 in prima serata su Rai2 è l’ultima non solo della stagione ma per sempre ed il cine drama con Tom Selleck saluterà definitivamente il pubblico.

Perché Blue Bloods 15 non ci sarà? I motivi sono tanti, innanzitutto motivi economici, è questa la ragione principale per cui anche il rinnovo con la quattordicesima stagione ed i suoi 18 episodio è stato in bilico per diverso tempo. La CBS, rivedendo bene i suoi conti, nel 2023 ha annunciato l’uscita dell’ultima stagione annunciandone la chiusura del progetto. Gli ascolti di Blue Bloods, poi, non sono stati per nulla soddisfacenti e per questi motivi si è annunciata la fine anticipata e definitiva del progetto. La serie tv nel corso delle sua stagioni, infatti, ha totalizzato in Patria ed negli altri Paesi in cui veniva distribuita ascolti sempre in perdita.

Blue Bloods 15 non ci sarà ma è in arrivo uno spin-off: anticipazioni, quando esce, quando in onda in Italia

Risale al febbraio 2025, invece, l’annuncio della CBS di uno spin-off di Blue Bloods. Le informazioni però sono molto poche è frammentarie. Il titolo provvisorio dello spin-off è Boston Blue, sarà incentrato sul personaggio di Danny Regan che ha il volto dell’attore Donnie Wahlberg e dovrebbe andare in onda in America nella stagione televisiva 2025/2026 ma non c’è una data ne si sa quando andrà in onda in Italia. In attesa di sapere maggiori informazioni, tuttavia, non tutti gli attori del cast hanno reagito bene alla notizia che Blue Bloods 15 non ci sarà Tom Selleck, infatti, in recente intervista ha dichiarato: “CBS scoprirà che un sacco di persone non sono pronte a dirle addio. La serie è più popolare che mai e penso che quest’anno i numeri aumenteranno con l’interesse.” Così però purtroppo non è stato anche se una buona fetta di spettatori, anche italiani, sarà deluso dalla chiusura della serie.