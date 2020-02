BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 1 febbraio: qualcuno vuole uccidere Frank?

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 1 febbraio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il secondo, dal titolo “Il nuovo capo“. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) indagano su un corpo senza testa: il tatuaggio sulla mano collega la vittima alla mafia messicana. Intanto, Erin (Bridget Moynahan) viene promossa a capo sezione, mentre il padre comunica al suo staff che Jamie (Will Estes) e Eddie (Vanessa Ray) sono fidanzati e che intendono lavorare insieme. Alla mozione di uno dei presenti, Frank (Tom Selleck) accetta di stilare un documento su un divieto: chi è compagno nella vita non può essere anche nel lavoro. In quel momento, Eddie rischia la propria vita in un incendio per salvare un uomo. I due arrestano sul posto il giovane Justin (Bubba Weiler), il ragazzo che li ha avvisati del fuoco. Indagando sul caso di Louis Delgado (Lou Diamond Phillips), Danny scopre che si tratta dell’uomo che ha dato fuoco alla sua casa. Jamie invece reagisce male quando il padre lo informa delle sue intenzioni per la sua carriera in Polizia. L’agente decide quindi di parlarne con la sorella, ma prima le chiede del tempo per indagare su Justin prima di incriminarlo per omicidio.

Quando si ritrova faccia a faccia con Delgado, Danny va su tutte le furie e Maria è costretto a bloccarlo prima che possa aggredirlo. Anche se ha confessato durante il confronto, Delgado ritratta tutto di fronte ad Erin. Visto che il fratello non ha rispettato la procedura, Delgado non verrà incriminato per omicidio e viene rilasciato all’istante. Nel frattempo, Jamie decide di indagare sull’incendio e scopre che Justin e il nonno erano gli unici inquilini rimasti nel palazzo. Il proprietario tra l’altro non accendeva il riscaldamento per spingerli ad andare via. L’agente è sicuro che il colpevole dell’incendio sia il proprietario. Grazie ad Abetemarco (Steve Schirripa), Erin scopre che l’uomo è anche il padre di Justin. Durante la cena domenicale, la famiglia entra in contrasto per le ultime novità. Delgado contatta inoltre Danny per informarlo di aver ucciso Melissa (Katty Velasquez), la fidanzata dell’uomo senza testa. Nel frattempo, Henry (Len Cariou) suggerisce a Frank di essere gentile nei confronti di Eddie, visto che ormai fa parte della famiglia. Dopo aver avuto un mandato per Delgado, Danny e la Polizia si appostano durante una consegna di droga e lo beccano sul fatto. Il detective però preferisce lasciarlo andare e finge che abbia collaborato con loro nell’operazione, mettendolo contro la mafia messicana. Il suo corpo viene ritrovato senza testa la mattina successiva. A fine giornata, Jamie comunica al padre di essere arrivato al primo posto del test per il ruolo di Sergente e che accetterà la promozione. Anche se vorrà dire non lavorare più con Eddie.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DELL’1 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 2, “IL NUOVO CAPO” – Gormley ha bisogno di rintracciare un ex detective di New York e chiede l’aiuto di Danny e Maria. Crede infatti che possa essere una minaccia per Frank, anche se il Comandante aveva deciso di mandarlo in pensione nonostante il sospetto che fosse collegato al traffico di droga. Ray Cross infatti nutre un profondo rancore per essere stato espulso dalle forze dell’ordine e ha coinvolto il figlio, che alla fine ha ucciso un ragazzo. Nel frattempo, Erin decide di riaprire il caso di Monica Graham ed entra in contrasto con il capo, visto che è un amico intimo del marito della vittima, accusato di aver abusato di lei. Jamie invece viene trasferito in un nuovo Distretto in cui fa piazza pulita di alcuni agenti corrotti, che decide di rimpiazzare con altri elementi. Eddie però rifiuta di trasferirsi perchè preferisce fare carriera con le sue forze.



© RIPRODUZIONE RISERVATA