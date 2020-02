BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 15 febbraio: Eddie in pericolo! Jamie la salverà?

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 15 febbraio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il quarto, dal titolo “Il peso del comando”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) indagano su un incidente domestico che ha portato al ferimento di un uomo. Richard Hayes (Scott Speiser) accusa subito la moglie Clara (Kim Shaw), una donna con problemi di alcool e molto gelosa. Intanto, Frank (Tom Selleck) rivela ai suoi collaboratori più stretti l’esistenza di un bunker super segreto, mentre Abetemarco (Steve Schirripa) entra in contrasto con Erin (Bridget Moynahan). La procuratrice infatti decide di non prendere in considerazione la denuncia di una donna anziana, minacciata con una pistola da un detenuto che presto uscirà di prigione. Alle spalle del suo superiore, Abetemarco decide di intervenire di persona. In Centrale, Eddie (Vanessa Ray) fa visita al fidanzato dopo aver sentito alcuni poliziotti parlare male di lui in quanto figlio del Comandante. Clara invece viene fermata prima che possa buttarsi da un tetto. Danny usa un trucco per poterle parlare e convincere a non mettere in atto il suicidio. Nonostante questo, Danny rivela alla sorella di non essere convinto del caso e che ci sia qualcosa che non va. La rabbia di Erin aumenta quando scopre che Abetemarco ha agito senza il suo permesso e lo mette in guardia: deve mollare il caso Costello. Cambia idea solo quando scopre le ultime novità sulle indagini. Intanto, Garrett (Gregory Jbara) reagisce male quando scopre di essere tenuto all’oscuro del bunker, soprattutto perchè Frank si rifiuta di rivelargli il motivo della sua esistenza. Danny invece scopre che Hayes ha mentito: la donna di cui Clara è gelosa non è la loro terapeuta di coppia ma una professoressa. Più tardi, Erin manifesta tutta la sua delusione ad Abetemarco: le ha fatto fare la figura dell’idiota con lo staff e ora non la rispettano più. Nel frattempo, Eddie rivela al fidanzato di volersi trasferire nel suo Distretto, ma Jamie (Will Estes) rifiuta. Lei però lo convince mostrandogli i voti nuziali e ricordandogli che devono valere in qualsiasi contesto. Messa alle strette, Camille McCabe (Amy Rutberg) confessa tutto: lei e Richard si frequentano da un anno e stanno mettendo pressione alla moglie di lui. Grazie al cloroformio, hanno stordito Clara e poi le hanno fatto credere che fosse stata lei a sparare al marito. Hayes però dimostra che anche la sua amante è colpevole, visto che è stata lei a sparargli. Quella sera, Abetemarco trova il modo di fare pace con Erin. Anche Frank organizza un’altra simulazione per mostrare a Garrett il bunker segreto e rivelare ai suoi collaboratori più stretti il motivo della sua esistenza. Il bunker è stato creato infatti dopo l’11 settembre e verrà usato ogni volta che c’è il sospetto di un attacco.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 15 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 4, “IL PESO DEL COMANDO” – La città viene colpita da un blackout e i poliziotti cercano di contenere il caos. Frank però scopre grazie a questo evento alcune verità sul Dipartimento e licenzia Russo, un amico di Gormley che su ordine del sindaco ha lasciato un quartiere criminale senza supporto. Intanto, Jamie e Eddie discutono su quali confini debbano separare la loro relazione e il lavoro. L’agente infatti vuole andare sotto copertura per catturare un ladro violento e il detective che si occupa del caso aspetta prima di arrestarlo. Erin invece rifiuta di portare in tribunale una donna, sicura che sia stata costretta dal marito ad aiutarlo in una rapina. Nel frattempo, Danny e Maria indagano sulla morte di una donna, ritrovata in un appartamento diverso dal suo. Il proprietario afferma di non averla mai conosciuta, ma si scopre che in realtà le ha ceduto l’appartamento tramite una app.

