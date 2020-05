Blue Bloods 9 / Anticipazioni 15 maggio: Jamie verrà ammonito per un errore?

Pubblicità

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 15 maggio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà l’undicesimo, dal titolo “Interferenza”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Garrett (Gregory Jbara) mette in dubbio la decisione di un Dipartimento di usare uno stratagemma per attirare un gruppo di ladri seriali. Frank (Tom Selleck) però vuole scoprire chi ha diffuso il video della Polizia, sicuro che abbia cercato di incastrare gli agenti. Intanto, Jamie (Will Estes) ha qualche problema con alcuni poliziotti, a causa di continui scherzi. Eddie (Vanessa Ray) vorrebbe che il fidanzato facesse un richiamo all’autore, Wallace (John Asher), ma Jamie non intende farlo. Erin (Bridget Moynahan) invece decide di non intervenire in una causa guidata dal suo assistente, Richardson (Justin Walker White), che fa l’errore di non portare a testimoniare degli agenti per un arresto illegale.

Durante il confronto, Frank annuncia al Tenente Harvey (Ben Davis) di voler approfondire quanto accaduto durante al raid. E’ convinto che si tratti di un’azione contro Harvey e vuole capirne il motivo. Anche Erin chiede spiegazioni a Richardson e scopre che il sospettato, Heatly (Jimmy Martinez), ha minacciato la sua famiglia. Nega però di aver fallito apposta al processo. Abetemarco (Steve Schirripa) suggerisce quindi a Erin di licenziarlo. Intanto, Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) si occupano dell’omicidio di Charlotte (Aline Mayne), una blogger con una grande passione per il rap. Nonostante la richiesta di Jamie, Eddie decide di agire per conto suo e fa uno scherzo a Wallace, riuscendo ad alimentare le tensioni fra loro. Nel frattempo, Sid (Robert Clohessy) alza i toni durante un incontro con la conferenza stampa per spiegare i motivi della retata. Abigail (Abigail Hawk) invece scopre che il video della retata è stato diffuso dal detective Powl (Motell Gyn Foster). Più tardi, Maya Thomas (Yasha Jackson), l’assistente del rapper, rivela a Danny che Charlotte potrebbe aver scoperto dei segreti scottanti dell’artista. Mentre Jamie ordina a Wallace di andare in pattuglia con lui, Powl rivela a Frank di aver agito contro il Tenente per via dei pregiudizi sui ragazzi del suo quartiere. Erin invece licenzia Richardson e poi lo trova armato all’esterno dell’abitazione del loro imputato. Nel frattempo, Danny e Maria coinvolgono il rapper per arrestare il verso assassino, il suo migliore amico.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 15 MAGGIO 2020

EPISODIO 11, “INTERFERENZA” – Un gruppo di attivisti della comunità guidati da Corey Vallejo accusa Frank per un incidente in cui è coinvolto un ragazzo. Dopo aver appurato la versione dei fatti, il Comandante decide di dare all’attivista solo un ammonimento. Intanto, Jamie è di pattuglia quando assiste ad una discussione accesa fra un tassista e un passeggero. Il primo è un ex poliziotto e guidava senza patente, ma armato. Jamie decide di non agire, ma in seguito l’uomo spara a qualcuno in un altro momento. Abetemarco invece scopre da un amico che l’ex moglie Vivian sta andando da un terapeuta e finisce per inseguire un paziente psichiatrico che ha ucciso il segretario del medico. Abetemarco e la sua famiglia sono quindi in pericolo. Nel frattempo, Danny scopre che uno dei suoi figli sta uscendo con la figlia di un vicino ed inizia ad avere dei problemi con Ron. La situazione è tesa, ma in seguito il detective riuscirà a salvare Ron da una brutta situazione.



