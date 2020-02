BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 29 febbraio: Danny si scontra con Jamie!

BLUE BLOOD 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 29 febbraio 2020, andrà in onda un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il quinto, dal titolo “Obblighi e scelte”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: A causa di un blackout, l’intera città va in tilt e Frank (Tom Selleck) inizia ad indagare quando scopre che un quartiere popolare è rimasto senza agenti proprio nelle ore più critiche. Nel frattempo, Danny (Donnie Wahlberg) viene incaricato di indagare sulla morte di una donna, avvenuta nell’appartamento di Ben Wilson (Danny Binstock). Quest’ultimo però nega di aver mai conosciuto la vittima. Erin (Bridget Moynahan) cerca invece di aiutare Shelly Dowd (Kaley Ronayne), una donna accusata di rapina a mano armata. Accompagnata dal legale, Shelly afferma però di essere stata costretta dal marito. Quando il Procuratore capo scopre che Erin sta tardando a formulare l’accusa, le riferisce che la Dowd è stata arrestata in realtà anche per spaccio in passato. Cercando fra le persone scomparse, Danny e Maria (Marisa Ramirez) scoprono che la vittima si chiama Michelle. Viene riconosciuta dal fidanzato, che afferma di aver scambiato diverse email con Wilson tramite una app. Sicura che Shelly sia innocente, Erin scopre che la denuncia per spaccio è avvenuta grazie alla suocera, che afferma di averla vista di fronte alla scuola con della droga. Qualcosa però non la convince e scopre così che in realtà Shelly non ha denunciato la suocera per calunnia, per il timore che il figlio venisse dato in affidamento. Purtroppo però Erin non può che incriminarla per rapina. In seguito, Frank raggiunge il Distretto di Polizia incaricato di sorvegliare i quartieri popolari e scopre che il Capitano ha ricevuto l’ordine di ritirare gli agenti dal Comandante Russo (Jack Mulcahy). Senza pensarci due volte, decide di procedere con il suo licenziamento. Anche se Russo afferma di aver agito così su ordine del Sindaco. Purtroppo però Frank finisce per scontrarsi con Sid (Robert Clohessy): gli ricorda infatti che solo lui riesce a tenere testa al Primo Cittadino. Intanto, Eddie (Vanessa Ray) decide di andare sotto copertura in una zona pericolosa nonostante il divieto di Jamie (Will Estes). L’obiettivo dell’agente è infatti catturare un rapinatore che stupra le sue vittime. Lo sconosciuto alla fine l’avvicina e la colpisce, spingendo Jamie ad intervenire prima che il capo dell’indagine dia l’ordine. In seguito, Frank decide di fare marcia indietro su Russo, ma chiede a Sid di procedere con un demansionamento oppure con il pensionamento forzato. Danny invece scopre che è stata la fidanzata di Wilson ad uccidere Michelle, credendo che fosse la sua nuova fiamma. L’uomo però avvisa la sua ex, che decide di suicidarsi prima dell’arrivo delle autorità. BLUE BLOOD 9

BLUE BLOOD 9 ANTICIPAZIONI DEL 29 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 5, “OBBLIGHI E SCELTE” – Un medico della fertilità con una grande fama viene accusato di aver usato il proprio seme per le gravidanze delle sue pazienti. Danny e Maria indagano sul caso quando una delle pazienti scopre la verità grazie ad un esame genetico. Danny intanto deve anche pensare ad un problema legato a Sean, che dimostra degli atteggiamenti ribelli. Eddie però intuisce che il nipote sta agendo come ha fatto lui in passato, ovvero sta tentando tutte le strade per convincere il fratello a rimanere in città e a non trasferirsi per il college. Purtroppo il suo intervento non fa che mandare Danny su tutte le furie. Quando Anthony viene derubato, Erin decide di aiutarlo a risolvere il caso nonostante le sue reticenze. Frank invece viene contattato da un vecchio amico che lavora in Polizia e che pretende il licenziamento del supervisore del figlio. Il ragazzo infatti è stato riassegnato senza motivo, ma il Comandante scoprirà una verità ben diversa.

