BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 7 marzo: Eddie finirà sotto indagine?

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 7 marzo 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il sesto, dal titolo “Fiducia”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Danny (Donnie Wahlberg) si prepara a lasciare la città per accompagnare il figlio Jack (Tony Terraciano) al college, portando con sè anche il figlio minore Sean (Andrew Terraciano). Maria (Marissa Ramirez) però chiama il collega subito dopo per dirgli del nuovo caso: il dottor McCandless è stato bersagliato da una raffida di proiettili. Intanto, Anthony (Steven R Schirripa) arriva in ritardo e poco dopo scopre che qualcuno ha addebitato più di 8 mila dollari sulla sua carta di credito. Solo allora ammette ad Erin (Bridget Moynahan) di essere derubato la sera precedente, dopo un appuntamento. Maria e Danny invece danno una scorta a McCandless, mentre Frank (Tom Selleck) fa visita ad un vecchio amico, John Hotchkiss (Vincent Spano) per informarlo che non potrà ritornare in servizio attivo, ma andare in pensione oppure avere un ruolo amministrativo. John infatti ha avuto di nuovo problemi con la schiena, ma chiede al Comandante di aiutarlo a trovare la persona che non ha assegnato suo figlio Jason (Alex Mickiewicz) il presidio dell’ospedale. Nel frattempo, Eddie (Vanessa Ray) scopre che Sean è stato fermato da un agente perchè beveva con altri adolescenti in un parco.

Il ragazzo però le chiede di non dire nulla a Jamie (Will Estes). Erin invece conclude le ricerche sulla donna che ha derubato Anthony, scoprendo che si è macchiata di altri reati simili. Il suo braccio destro però la supplica di non procedere con l’arresto per evitare di essere deriso dai colleghi. Più tardi, Danny si infuria con Eddie e Jamie: ha scoperto tutto di Sean, che ultimamente sta combinando diversi guai. Non vuole però che nessuno dei due si intrometta, visto che è lui il padre del ragazzo. Dopo essersi convinto a fare la vittima, Anthony rivela a Erin che il noem delal sconosciuta è Maude Weaver (Breanne Racano Ferrrara) e consiglia di creare una trappola per catturarla. Anche il medico del caso di Danny riconosce il suo aggressore: si tratta di una receptionist che ha assunto alcune settimane prima. Frank invece scopre che Jay non ha mai detto al padre di non voler essere un poliziotto, mentre Jamie intuisce che Sean sta cercando di creare dei problemi solo perchè Jack rimanga in cittò. Danny però non vuole sentire ragione, ma poi cambia idea e Jack invita Sean a visitare il campus in modo che possa andarlo a trovare tutti i week end.

BLUE BLOODS 9 ANTICIPAZIONI DEL 7 MARZO 2020

EPISODIO 6, “FIDUCIA” – Eddie e la sua partner Maya si scontrano con Jamie quando non riescono ad intervenire durante uno scontro in un minimarket. Un ragazzo ha aggredito infatti una donna dopo essere stato lasciato andare dalle due agenti, su richiesta del titolare del negozio. Solo in seguito si scopre che l’uomo ha assunto il giovane senza paga, in quanto clandestino. Nel frattempo, Danny e Maria indagano sulla morte di una matricola del college durante un party della confraternita. Frank invece inizia a combattere una battaglia spinosa quando un sergente di lunga data accusa il Dipartimento di razzismo. L’ufficiale infatti afferma di aver perso la promozione solo perchè i piani alti hanno preferito una donna asiatica al suo posto. Per quanto riguarda la Procura, Erin decide di lasciare che Anthony sia libero di agire durante un caso di frode assicurativa che riguarda la casa di cura in cui si trova la madre. Abetemarco tuttavia chiederà l’aiuto di Henry senza dirle nulla.



© RIPRODUZIONE RISERVATA