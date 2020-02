BLUE BLOODS 9/ Anticipazioni 8 febbraio: Eddie cambia idea e si trasferisce?

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, sabato 8 febbraio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il terzo, dal titolo “Angoscia”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati ieri: accettata la promozione, Jamie (Will Estes) viene trasferito al 29° Distretto: Eddie (Vanessa Ray) si offre di seguirlo, ma il fidanzato vuole attendere un po’ di tempo. Intanto, Erin (Bridget Moynahan) scopre che un caso di violenza a carico del procuratore sportivo Billy Conroy (John Palladino) è stato insabbiato dal suo ufficio. Gormley (Robert Clohessy) invece informa Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) che un ufficiale in pensione, Cross (Craig Bierko), potrebbe rappresentare un pericolo per Frank (Tom Selleck). Quest’ultimo scopre che il detective Palmer (Jonathan M. Woodward) si è comportato in modo poco professionale con un avvocato che è stato abusato durante un appuntamento al buio. Per via di quanto accaduto, la vittima sta pensando di fare causa alla Polizia. Interrogato dai detective, Cross nega di aver inviato delle email minacciose contro Frank, mentre Erin scopre che il suo vecchio capo ha bloccato il caso Conroy. Convocato in sala interrogatori, Ray rivela di avercela con Frank per non essersi esposto in difesa delle vittime. Su incarico del superiore, Jamie invece rimette in riga diverse mele marce, mentre Erin si tormenta per via delle azioni della Graham. Dopo aver preso alla leggera il caso Palmer, Frank viene rimesso in riga dalla sua stessa assistente: deve avere un occhio di riguardo per le vittime di violenza.

Abetemarco (Steve Schirripa) invece scopre che Conroy era solito aprire le porte degli stadio per la Graham: Erin decide di convocare il procuratore nel suo ufficio. Di fronte alla sua ammissione di colpa, Erin impone che segua un piano di recupero e ammetta la sua colpa. L’avvocato però suggerisce al suo cliente di non accettare l’accordo. Subito dopo, il vice Procuratore le fa intuire che non gradisce la riapertura del caso. Mentre Abigail (Abigail Hawk) incastra Palmer fingendosi una vittima, Jamie scopre che nel suo Distretto c’è una sorta di codice segreto. Durante il pranzo domenicale, Eddie viene messa alla prova dai Reagan: toccano il suo punto debole solo per scoprire se è in grado di combattere ed essere sincera. Una volta soli, Frank suggerisce a Erin di combattere per i suoi ideali. Erin informa così il Procuratore che intende far scoppiare la bomba contro il suo vice. Danny incastra con un inganno Ronnie (Jordon Bolden), un ragazzo che si occupa degli impegni pubblici di Frank. A fine servizio, Eddie informa il fidanzato di aver cambiato idea sul trasferimento perchè vuole proseguire la carriera con le sue sole forze.

ANTICIPAZIONI DELL’8 FEBBRAIO 2020

EPISODIO 3, “ANGOSCIA” – Le anticipazioni della nuova puntata di Blue Bloods 9 ci svela che Danny e Maria seguono il caso di una donna che mentre era ubriaca ha finito per sparare al marito. Il figlio di Frank però crede che ci sia molto di più da scoprire. Indagando su entrambi, realizza che il marito stava avendo una relazione con un’altra donna, il loro consulente matrimoniale. Ma c’è dell’altro: l’uomo ha fatto credere alla moglie di avergli sparato solo per liberarsi di lei. Così il detective arresta il marito e anche l’amante. Intanto, Anthony trova delle nuove informazioni su un caso di aggressione e decide di non ascoltare l’ordine di Erin di lasciar perdere tutto. Il risultato è che il Procuratore darà una strigliata alla sua sottoposta, provocando così una frattura fra Erin e Abetemarco. Eddie invece fa di nuovo marcia indietro sul proprio trasferimento. Dopo aver sentito alcuni poliziotti parlare del fidanzato, chiede di poter andare a sua voltanel 29esimo Distretto.



