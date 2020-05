Blue Bloods 9/ Anticipazioni 8 maggio: Eddie e Jamie nel mirino di una spia

Pubblicità

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nella seconda serata di oggi, venerdì 8 maggio 2020, Rai 2 trasmetterà un nuovo episodio di Blue Bloods 9 in prima Tv assoluta. Sarà il decimo, dal titolo “Questioni di principio”. Prima di scoprire le anticipazioni, ecco dove siamo arrivati la scorsa settimana: Maya (Yasha Jackson) ed Eddie (Vanessa Ray) vengono prese di mira da alcuni bulli durante un giro in un quartiere difficile. La cosa giunge alle orecchie di Frank (Tom Selleck), che decide di rimproverare duramente il Capitano Espinoza (Luis Antonio Ramos). L’ufficiale se la prende però con Jamie (Will Estes): crede che il Sergente abbia spifferato tutto al padre. Jamie fa altrettanto con Eddie: lei e Maya avrebbero dovuto arrestare i bulli per non mettere in ridicolo il Dipartimento. Intanto, Molly Chavez (Stephanie Andujar) fa visita a Danny (Donnie Wahlberg) e gli chiede di aiutarla con il fratello Romeo (Tyler Dean Flores), perchè ha paura che entri in una gang. Durante il pranzo, Erin (Bridget Moynahan) conosce il ragazzo di Nicky (Samy Gayle), Nicholas Papadopoulos (Dan Amboyer), ma non vede la cosa di buon occhio. Il ragazzo infatti ha molti anni in più della figlia ed Erin crede che non abbiano una relazione sana.

Dopo aver parlato con Romeo, Danny realizza che il sedicenne ha una pistola ed è costretto ad arrestarlo. Molly va su tutte le furie, ma il detective crede che anche lei abbia una parte della colpa. Per riuscire a dare lustro al Dipartimento, Frank ordina un raid nel quartiere di Espinoza e fa arrestare chiunque abbia commesso un reato. L’operazione però viene criticata sia da Moore (Gregory Jbara) sia da Jamie, soprattutto quando Frank rivela di voler fare un raid simile in una zona diversa. Moore decide quindi di chiedere l’aiuto di Abigail e Sid (Robert Clohessy) per far capire al Comandante il suo errore, ma sembra di essere l’unico. Nei giorni successivi, Nicky tende una trappola a Nicholas e scopre che Erin aveva ragione: ha usato la ragazza per ottenere le copie di un fascicolo della Procura.

Nonostante sia l’unico a pensarla in modo diverso, Garrett decide di parlare ancora con Frank e gli consiglia di abbandonare il pugno di ferro. Eddie invece scopre che uno degli uomini che l’hanno insultata è un assassino e Jamie sfrutta la situazione per dimostrare a Espinoza di essere un bravo Sergente. Danny invece porta a buon fine il caso di Romeo e riesce a convincerlo a voltare le spalle alla gang che gli ha dato la pistola. Durante il loro incontro, Molly rivela al detective di provare un interesse amoroso nei suoi confronti, ma Danny è ancora scottato dal lutto. L’operazione di Frank invece va a buon fine e Garrett accetta la possibilità che a volte non sia giusto cercare il favore della stampa per il Dipartimento.

BLUE BLOODS 9, ANTICIPAZIONI DELL’8 MAGGIO 2020

EPISODIO 10, “QUESTIONI DI PRINCIPIO” – Il video di un raid della Polizia di New York finisce nelle mani della stampa e Frank decide di avviare delle indagini per scoprire quale poliziotto abbia fatto la spia. I giornalisti però se la prendono con gli ufficiali coinvolti e Gromley perde le staffe durante una conferenza stampa. Il braccio destro di Frank dovrà quindi vedersela con il Comandante, perplesso dalla sua reazione. Intanto, Eddie si vendica con un collega che sta facendo delle domande scomode sulla sua relazione con Jamie a tutto il Distretto, Maya compresa. Danny e Maria invece indagano sull’omicidio di una scrittrice, che porta a seguire una pista su un discografico. Erin invece decide di affidare un caso di alto profilo ad una sua giovane assistente, ma rischia di complicare le cose. Anche se alla fine si scoprirà che il sospettato ha minacciato la famiglia dell’aspirante procuratrice.



