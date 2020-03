Blue Bloods 9 oggi, 28 marzo, non va in onda, perchè?/ Quando torneranno i Reagan?

Blue Bloods 9 non andrà in onda nella seconda serata di Rai 2 di oggi, sabato 27 marzo 2020: il settimo episodio, “Il ritorno di Delgado” verrà messo di nuovo in pausa per via dei cambiamenti avvenuti nel palinsesto. Al suo posto verrà trasmesso Petrolio Antivirus, un appuntamento speciale guidato da Duilio Giammaria e che si concentrerà sulle inchieste fatte dagli inviati sui dati diffusi dall’OMS (l’Organizzazione Mondiale della Sanità) in merito all’emergenza Coronavirus. La serie crime con Tom Selleck dovrà quindi attendere ancora un po’ prima di ritornare in tv, anche se non sappiamo la data precisa in cui potremo assistere alle nuove puntate. C’è chi parla di fine primavera chi addirittura del prossimo autunno: non ci resta che attendere.

BLUE BLOODS 9, DOVE SIAMO RIMASTI

Nel frattempo possiamo fare un breve riepilogo di quanto accaduto nell’episodio precedente Blue Bloods 9, il sesto, dal titolo “Fiducia“. Ancora una volta Eddie (Vanessa Ray) dovrà fare i conti con l’ambiente ostile del nuovo Dipartimento, soprattutto quando Jamie (Will Estes) riprenderà lei e la sua partner Maya (Yasha Jackson). A causa della presenza di molti cittadini, l’agente infatti ha deciso di lasciare andare un ragazzo che ha cercato di aggredire il titolare di un market. A pochi minuti di distanza dal loro abbandono del campo, le due agenti sono dovute ritornare perchè il ragazzo è ritornato sul posto per portare a termine i suoi intenti. Questo evento provocherà una frattura fra Eddie e Maya, soprattutto perchè la prima è la fidanzata del Sergente e cercherà di difenderlo. Anche Frank ha le sue gatte da pelare: ha deciso di assegnare un’importante promozione a Kimura (Sumalee Montano) e l’Ispettore Sullivan (Michael Park) ha già annunciato di voler fare causa al Dipartimento. Ai suoi occhi, Kimura non merita quel posto e Frank non riuscirà a fargli cambiare idea, anche se si conoscono da tanto tempo. Nel frattempo, Danny (Donnie Wahlberg) e Maria (Marisa Ramirez) indagano sul delitto di un ragazzo, una matricola del college ritrovato privo di vita dopo una festa della sua confraternita. Sulle prime i due detective penseranno all’alcool bevuto in eccesso, ma presto emergerà un’altra verità che coinvolge l’orientamento sessuale della vittima e i suoi compagni. Abetemarco invece scopre che la madre è stata sottoposta ad alcuni strani interventi nella casa di cura in cui alloggia e decide di indagare per conto suo, coinvolgendo anche Henry (Len Cariou). I due scoprono così che la stessa situazione riguarda anche altri residenti, ma la missione sotto copertura spingerà anche Henry a capire quanto è fortunato ad avere la famiglia sempre al suo fianco. Per evitare problemi con Maya, Jamie alla fine suggerisce a Eddie di comportarsi come un agente qualsiasi e di contrastarlo per difendere la sua partner.

BLUE BLOODS 9, L’EPISODIO 13 NON VA IN ONDA

La settima puntata dello show, per ora in sospeso, riguarderà un ritorno imprevisto per Danny, in grado di farlo crollare di nuovo verso le sue note tendenze rabbiose. Il detective verrà perseguitato infatti ancora una volta da Delgado, l’uomo che ha provocato la morte della sua amata moglie, e che ora ritornerà in città per collaborare con le forze dell’ordine. Nonostante i suoi dubbi, Danny accetterà alla fine di unirsi all’operazione della DEA per catturare il capo di un cartello, ma Delgado approfitterà della situazione per fuggire. Prima però gli rivelerà un dettaglio importante sulla morte di Linda. Nel frattempo, Erin e Frank si ritrovano di nuovo in conflitto a causa di un nuovo caso, che questa volta coinvolge il marito della Baker.



