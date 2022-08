Blue Crush 2/ Su Italia 1 il film con Ben Milliken

Blue Crush 2, film di Italia 1 diretto da Mike Elliott

Blue Crush 2 è il film che Italia 1 trasmette a partire dalle 14.30 oggi, domenica 14 agosto. La pellicola del 2011 è distribuita da Universal Pictures Home Entertainment e prodotta da Imagine Entertainment, Moonlighting Films, Universal Pictures, Capital Arts Entertainment. La regia è di Mike Elliott. Nel cast abbiamo Sasha Jackson nata in gran Bretagna a Windsor. Elizabeth Mathis è nata negli Stati Uniti a Detroit, anche lei giovanissima con in attivo film di successo come: Tron Legancy, Unstoppable: Fuori controllo e Come d’incanto. Sharin Vinson interpreta Tara.

Nel cast occorre citare Ben Milliken, Gideon Emery e Rodger Halston. I produttori di Blue Crush uscito nel 2003 sono gli stessi di Blue Crush 2 anche se la trama è differente, non si tratta di un vero sequel, al centro delle vicende resta il surf. Il film è uscito per la prima negli USA il 7 giugno 2011. Le riprese sono state effettuate in Sudafrica da maggio 2010 a gennaio 2011.

Blue Crush 2, la trama del film

Leggiamo la trama di Blue Crush 2. Dana è una giovane donna bella, intraprendente e coraggiosa. Porta avanti la stessa passione che le ha trasmesso la madre, il surf. Il padre la vorrebbe più pacata e tranquilla e per rendere la sua vita più stabile la costringe a iscriversi al college. Dana non ne vuole sapere, non è sua intenzione trascorrere le giornate con gli occhi sopra i libri, così decide di lasciare la bella e lussuosa casa di Malibù per iniziare un avventuroso viaggio che la porterà nella parte sud dell’Africa, allo stesso modo che fece sua madre anche lei amante delle onde e del surf.

Il desiderio di intraprendere questa impresa le è stata dettato dalle pagine di un diario che il genitore scriveva, annotando le sue emozioni e le sue imprese cavalcando le onde. Difatti la donna parla della baia di Jeffrey dove ci sono le onde più belle del mondo pronte per essere cavalcate, Dana vorrebbe raggiungere questo posto, purtroppo alla madre non è stato permesso perché non riuscì mai a raggiungerlo. Munita del surf appartenuto alla madre e con in mano il suo diario, Dana inizia il viaggio e durante il lungo tragitto conosce altre persone appassionate come lei di surf. Con l’aiuto di Grant, Dan, Tim e Tara, la ragazza cercherà di esaudire il desiderio della madre domando una volta per tutte le impetuose onde della costa africana.











