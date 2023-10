Blue: dopo il super sold-out, “The Greatest hits tour” diventa “La grande festa”/Fan in visibilio: l’annuncio

Il ritorno dei Blue quadruplica in Italia: “The Greatest hits tour” diventa “La grande festa”

Dopo la vittoria della gara Auditel a favore di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, messa a segno con una reunion al sound dei loro successi, i Blue con “La grande festa” nel “the Greatest hits tour” quadruplicano il live italiano dal vivo. Ebbene sì, la boyband made in UK, formata da Simon Webbe, Duncan James, Antony Costa e Lee Ryan, torna ad attivarsi nella formazione originale nell’industria musicale, con un grande preludio al ritorno segnato in Italia, alla seconda puntata dell’evento musicale condotto da Amadeus, Arena Suzuki dai ’60 ai 2000. Un evento nell’evento che vede i Blue registrare un Medley di hits all’Arena di Verona, sulle note dei successi A chi mi dice e una performance dal no secco al playback di One love, a beneficio della trasmissione che vince la gara Auditel dell’access prime time, da prima serata TV.

Il che si registra a fine settembre, in concomitanza con il via alle prevendite della prima data italiana live di “The Greatest hits tour” prevista al Fabrique di Milano, che segna in pochi minuti il tutto esaurito, mandando in tilt il sito TicketOne. Il fenomeno avanza anche all’annuncio della seconda data milanese del 15 aprile 2024 dopo quella del 14 aprile, con un nuovo soldout da record, cui segue il messaggio di gratitudine dei Blue al fandom made in Italy. Questo in risposta al supporto mostrato dai fan al loro ritorno della band, tricolore. E non é tutto.

I Blue fanno tappa anche a Roma!

Perché, a grande richiesta del web che in particolare propone l’estensione del tour dal Nord al Sud Italia, la Blue mania avanza ora con l’annuncio di un mega evento tricolore , che vede i fan 4 attesi ad una terza e una quarta data di concerto made in Italy, visti i due soldout milanesi da record. Ebbene sì, per la gioia dei fans italiani, la band britannica dei Blue, che ha venduto oltre 15 milioni di dischi nel mondo e tra le collaborazioni vanta la cover di Sorry Seems to be the hardest Word con Elton John, quadruplica il ritorno in Italia con l’annuncio di una terza data di concerto italiana prevista a Roma e una quarta data milanese. Le quattro date in Italia dei Blue prendono il nome di “La grande festa”, come annunciato in una nota social dalla boyband made in UK, via Instagram, all’annunciazione dei concerti del 24 novembre 2024 al Palazzo dello Sport di Roma e il 26 novembre 2024 al Mediolanum Forum di Milano.

Insomma, l’invito di Amadeus esteso ai Blue all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 sembra imporsi come l’inizio di una nuova fase di grande successo per l’amata boyband di One love.

Time-travelling through Hits’ from the Swinging Sixties to 2009! Catch it in all its prime-time glory on Italy’s national channel, @RaiPlay, with host #Amadeus 🕺📺🇮🇹 #arenasuzuki #officialbluehttps://t.co/TCW3Eargw8 — BLUE (@officialblue) September 28, 2023

“Le nostre prime due date del tour sono andate esaurite in un FLASH – ma indovinate un po’? Non abbiamo ancora finito!- scrivono nel post IG, i Blue-. Preparatevi per ‘La Grande Festa’ mentre usciamo con altre DUE date solo per voi! I biglietti saranno in vendita martedì alle 13:00 CEST su TicketOne così potrete prendere i vostri biglietti prima che spariscano anche loro!”.

