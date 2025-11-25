Le regioni sono le vere protagoniste della Blue Economy italiana, anche nel caso di quelle che non hanno sbocchi sul mare

In Italia, le regioni sono le vere protagoniste della Blue Economy, sono loro che fanno da tramite tra le complicate normative dell’Europa o le opportunità del Pnrr e le imprese turistiche, i porti, i pescatori e tutti gli operatori che lavorano con il mare.

Sono le Regioni che hanno capito che il mare è sempre più un’opportunità economica, che oggi rappresenta circa il 3,5% del Pil e dà lavoro a oltre 1,09 milioni di persone, ma è anche un laboratorio di sviluppo dove sperimentare tecnologie e mestieri innovativi. Ecco allora che la spinta più forte arriva proprio dalle Regioni, che stanno letteralmente portando la Blue Economy dentro le strategie di crescita e nella transizione costiera.

COP30/ Gli "sconfitti" dall'accordo finale di Belem

Ne è un esempio il Lazio, che in base alla fonte ufficiale del report Ossermare 2025 (Centro Studi Tagliacarne – Unioncamere) si posiziona come prima regione italiana per l’economia del mare con 37.500 imprese con un’incidenza sul totale delle imprese regionali del 6,1% e oltre 150 mila addetti.

Proprio sulla costa laziale a Santa Severa si è appena concluso il Blue Innovation Lab, un vero e proprio confronto tra imprese e sindaci costieri dove non è mancata neppure la parte istituzionale della Regione con l’assessore allo Sviluppo economico Roberta Angelilli che ha portato il messaggio chiaro della politica: “Non basta parlare di mare come bellezza naturale: serve costruire una filiera economica sostenibile che unisca industria, turismo, energia e formazione. La Blue Economy è il nostro piano industriale per i prossimi anni”.

COP30/ "A Belém 4 delusioni e uno spiraglio politico all’insegna del pragmatismo"

Si vuole arrivare a un coordinamento costante tra università, imprese e amministrazioni locali, per seguire la visione europea – ricerca, istituzioni, società civile e impresa – con strumenti concreti. Molto interessante il metodo di lavoro che ha coinvolto tutti, coadiuvato da Lazio Innova che ha organizzato l’evento, attraverso tavoli di lavoro si sono delineate attività da concretizzare, quasi un’agenda programmatica per porti verdi e reti energetiche autosufficienti, sistemi per la pulizia e la prevenzione dell’inquinamento marino, turismo inclusivo e destagionalizzato, filiere nautiche capaci di innovare.

COP30: raggiunto un accordo in Brasile/ Nessun riferimento ai combustibili fossili o alla deforestazione

Si è parlato anche di logistica costiera intelligente, di una mobilità che colleghi Roma ai centri sul mare, di progetti per produrre energia dalle onde e dal calore marino. Sicuramente un laboratorio di idee, di spunti da approfondire ma anche di soluzioni applicate.

Subito dopo il Lazio, nella classifica nazionale della Blue Economy, c’è la Liguria con circa 20 mila imprese con un’incidenza sull’economia regionale del 7,3% e oltre 70 mila occupati, da sempre fortissima nella cantieristica e nella nautica da diporto.

Con Genova e La Spezia, questa filiera si conferma uno dei distretti innovativi più avanzati d’Europa, anche grazie a un modello di collaborazione pubblico-privato che funziona: nel Blue District di Genova, ad esempio, imprese, università e istituzioni lavorano insieme su innovazione e decarbonizzazione portuale. È qui che si stanno sperimentando nuove propulsioni a idrogeno e sistemi di gestione digitale delle rotte turistiche e commerciali.

La Puglia, con il suo terzo posto, si conferma forse la regione più dinamica del Mezzogiorno. Secondo i dati Ossermare, l’economia del mare pugliese genera il 5,1% dell’economia regionale, contro una media nazionale del 4%. Se si considera l’intera filiera, il valore complessivo supera i 10 miliardi di euro, con oltre 19.600 imprese e 77.600 occupati.

In cinque anni la crescita è stata del 13%, e colpisce il dato sull’imprenditoria femminile, che in Puglia raggiunge il 24,2%, più della media italiana (22,6% secondo il Rapporto Nazionale Ossermare 2025). Bari da sola produce il 40% del valore blu regionale, ma l’economia blu è diffusa lungo tutta la costa, da Taranto a Brindisi fino a Lecce. In questa regione troviamo molte competenze, che spaziano dal turismo costiero alla cantieristica, dalla pesca alla tutela ambientale, mostrando un’economia regionale viva e fortemente integrata col territorio.<

La Sicilia, invece, gioca una partita ancora più grande. Anche se si posiziona al quarto posto, è una delle regioni dove l’economia del mare pesa di più: il 6% del valore aggiunto regionale, con un totale di 17,4 miliardi e più di 102mila occupati. Il mare per la Sicilia è sicuramente identità e al tempo stesso produttività; il turismo marittimo pesa il 36% del valore aggiunto blu, seguito dal trasporto via mare (33%) e dalla cantieristica, che cresce insieme alla ricerca ambientale, mentre la pesca conserva un peso storico.

Palermo guida la classifica con oltre due miliardi di valore, seguita da Catania e Messina. L’Osservatorio Ossermare calcola che ogni euro di valore aggiunto diretto ne generi 1,9 sull’indotto, un dato superiore alla media nazionale. Dal 2020, le imprese sono aumentate di 4.000 unità, spinte soprattutto dal turismo costiero e, come in Puglia, anche qui la componente femminile è cresciuta del 20% mentre quella straniera ha registrato un aumento del 35%, aprendosi a capitali esteri.

Anche le altre regioni si muovono verso la transizione costiera, ognuna a modo suo, con l’intento di trasformare il mare in infrastruttura economica e la sostenibilità in un vantaggio competitivo. La Campania inserisce la Blue Economy nel piano regionale di sviluppo, con progetti su biotecnologie marine e bonifiche costiere; il Friuli-Venezia Giulia lavora sulla logistica sostenibile, dove Trieste è diventata un laboratorio scientifico e la Toscana punta su energie marine e portualità green. Il Veneto investe sulla laguna di Venezia e si parla di “Blue Valley” veneziana come modello di turismo sostenibile e la Sardegna promuove progetti di energie marine rinnovabili, facendo diversi test di eolico offshore previsti tra Sulcis e Oristano.

Tutte, proprio tutte le 20 regioni italiane, perfino le 5 regioni senza mare, stanno puntando sulla transizione blu. La Lombardia e il Piemonte si focalizzano sulla gestione sostenibile dei laghi, il Trentino e l’Umbria si muovono sulla tutela delle acque interne e sul monitoraggio dei bacini, la Valle d’Aosta contribuisce con la ricerca climatica e idrologica. La risposta delle regioni alla Blue Economy ci fa capire che non è solo una questione di coste, ma di acqua in ogni sua forma: mare, fiumi, laghi e falde.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI