Nell'Eu Blue Economy Report di quest'anno ci sono dati e indicazioni molto utili su una realtà in forte evoluzione

L’edizione 2025 dell’EU Blue Economy Report, pubblicato a maggio, racconta una realtà in forte evoluzione: l’economia dei mari e delle coste europee sta mostrando un recupero, dopo la pandemia, molto solido e una sorprendente capacità di resilienza, rilanciandosi su basi più innovative, sostenibili e tecnologiche.

I numeri parlano chiaro: nel 2023 l’economia blu europea ha generato un fatturato complessivo di oltre 890 miliardi di euro ed è sostenuta dalla continua crescita degli investimenti in tecnologia blu – incluse biotecnologia marina, ocean energy e desalinizzazione. Ma è soprattutto il dato occupazionale a colpire: quasi 4,9 milioni di persone lavorano oggi in questo comparto in tutta l’Unione europea. Dalle attività portuali alla pesca, dal turismo costiero fino all’energia eolica offshore, si tratta di una filiera che non solo produce ricchezza, ma alimenta anche comunità e territori spesso marginali, dove il legame con il mare è parte dell’identità culturale oltre che economica.

Tuttavia, la novità più significativa del Blue Economy Report 2025 non è tanto nei numeri quanto nel cambio di paradigma che propone. Non basta più misurare crescita e fatturato: l’economia del mare deve diventare rigenerativa; ciò significa, in termini concreti, che ogni attività dovrà restituire più di quanto consuma in termini ecologici.

Una rivoluzione concettuale che impone di superare la logica del bilancio economico isolato e abbracciare un modello sistemico, in cui la salute degli ecosistemi marini diventa condizione necessaria per il benessere umano, climatico e produttivo.

Uno dei capitoli più importanti del report riguarda le soluzioni basate sulla natura per le zone costiere: le cosiddette Nature-based Solutions (NbS) come la creazione di barriere vegetali costiere, il rafforzamento di ecosistemi marini degradati e il ripristino delle zone umide naturali che proteggono le coste e forniscono servizi ecosistemici come l’assorbimento di carbonio o purificazione dell’acqua e garantiscono benefici multipli: proteggono le coste dall’erosione e dagli eventi estremi, offrono habitat per la biodiversità, e al tempo stesso, favoriscono attività come il turismo sostenibile o la pesca artigianale.

Secondo gli esperti, ogni euro investito in NbS genera un ritorno sociale ed economico di almeno 3,5 volte, a dimostrazione che economia e natura alleate se integrate con intelligenza.

La pluralità di interessi che convergono sul mare – economici, ambientali, strategici – richiede un approccio di governance integrato poiché non si tratta solo di aggiornare le normative, ma di ripensare il modo in cui vengono prese le decisioni. Il report insiste molto su questo punto: è necessario coinvolgere le comunità locali, le autorità regionali, i portatori di interesse e i cittadini in un processo partecipato.

L’obiettivo è costruire modelli di economia blu replicabili, trasparenti, misurabili, che possano essere adottati anche oltre i confini dell’Ue. Tra i progetti di punta che rispondono a questa visione c’è Transeation, finanziato da Horizon Europe (programma quadro di ricerca e innovazione dell’Unione europea), che sviluppa criteri oggettivi per distinguere vere NbS da interventi “green-washed”; integra strumenti digitali per monitoraggio attivo; analizza i trade-off tra recupero ambientale, turismo sostenibile e pesca e promuove la replicabilità delle soluzioni su scala europea.

Nel mezzo di una crisi climatica sempre più pressante, il mare rappresenta sia una vittima che una risorsa; purtroppo, l’acidificazione, il cambiamento climatico, la perdita di biodiversità, il degrado degli habitat marini e l’inquinamento da plastica minacciano la sua stabilità, ma allo stesso tempo le sue potenzialità sono immense.

Il rapporto della Commissione europea lancia un messaggio chiaro: l’Europa ha le competenze, la visione strategica e le risorse per guidare la transizione verso un’economia blu che non sia solo competitiva, ma anche giusta e sostenibile. Investire nella Blue Economy diventa quindi non più solo una possibilità per addetti ai lavori, ma significa puntare su tecnologia, natura e coesione sociale, creando una piattaforma che generi prosperità senza compromettere la salute dell’ambiente marino.

