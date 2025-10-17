Gli operatori attivi nella pesca tradizionale vivono un momento difficile in Italia: occorre aiutarne la trasformazione

I nostri mari, un tempo molto popolati da pesci, oggi sono sotto costante osservazione dell’Unione europea che protegge gli ecosistemi marini con normative per la pesca e restrizioni di cattura soprattutto di alcune specie a rischio.

I piccoli pesci pelagici, come i branchi migratori di acciughe e sardine, che rappresentano il 50% dell’intero pescato italiano, hanno perso dal 2000 al 2020 il 60% delle unità e per questo vengono considerate ormai uno “stock sotto pressione”. In gergo, significa che la quantità di pesci diminuisce così velocemente da non avere il tempo di rigenerarsi, aprendo la strada all’estinzione.

NORD STREAM/ La Polonia “assolve” i sabotatori, l’Italia pensi a quanto ci costa l’energia USA

Molte altre tipologie di pesci che normalmente vengono pescate sono finite in questa lista nera, come la sogliola comune nell’Adriatico, il nasello europeo del Mediterraneo e il tonno rosso, con diminuzioni di unità dal 40% all’80% negli ultimi 15 anni. L’ultimo rapporto FAO sul Mediterraneo riporta che solo il 35% degli stock viene pescato in modo biologicamente sostenibile, mentre il restante 65% è pescato in quantità che mettono a rischio tantissime specie.

FINANZA & CLIMA/ I dati in arrivo per tarare gli investimenti ecoadattivi

La causa primaria è la pesca troppo intensiva della pesca industriale, che utilizza grandi pescherecci che escono in mare per settimane con strumenti che non selezionano il pesce. La pesca industriale rappresenta solo il 20% delle imbarcazioni italiane, ma cattura oltre il 70% del pescato totale e genera circa 500 milioni di euro l’anno, due terzi dei complessivi 750 milioni di euro dell’intero comparto.

Il settore ittico italiano sta già vivendo un periodo di difficoltà dovuto alla complessità delle norme, all’aumento del prezzo del gasolio, al riscaldamento climatico, ma sicuramente il problema più grande è la mancanza di personale (negli ultimi dieci anni i pescatori sono passati da oltre 30 mila a 22 mila). Il mestiere del pescatore è un lavoro duro, poco remunerato e, soprattutto i giovani non vedono prospettive. Inoltre, l’importazione di pesce dall’estero a prezzi stracciati fa crollare il costo anche del pescato locale, impattando sui guadagni soprattutto del piccolo pescatore.

SPILLO CALENDA/ Le bollette, la figuraccia e il mestiere del “lazzarone”

Sicuramente a prima vista può sembrare che il regolamento Ue del 2023 sul controllo della pesca aggravi i già noti impedimenti del comparto, ma in realtà ne preserva il futuro: senza regole alla pesca avremo a breve molti stock di pesci che collassano e vedremo i pescatori tornare a riva con le reti sempre più vuote.

La pesca tradizionale, condotta spesso a livello familiare, utilizzando piccole imbarcazioni e strumenti semplici come le reti o le nasse, ha un impatto ambientale relativamente basso perché non svuota il mare, né rompe i fondali. Eppure, paradossalmente, soffre molto di più le normative Ue come il fermo biologico o le restrizioni di cattura nelle aree marine protette o anche l’obbligo di dotarsi di registri elettronici per tracciare il pesce dal mare al piatto, rispetto alla pesca industriale.

L’Europa, per supportare la pesca e le difficoltà che può incontrare nella transizione ecologica, ha emesso un fondo, l’Emfaf (European maritime, fisheries and aquaculture fund) che mette a disposizione 6,1 miliardi di euro per il periodo 2021-2027. All’Italia ne sono destinati circa 990 milioni per la modernizzazione della flotta e l’innovazione digitale.

Sulla carta sembra funzioni, ma molte associazioni denunciano la complessità delle procedure che impedisce di fatto ai piccoli pescatori, sicuramente i più bisognosi, l’accesso a questi fondi, lasciando campo libero alle grandi flotte più strutturate nel portare avanti le richieste burocratiche. A questo punto, la pesca tradizionale schiacciata da vari fattori rischia di scomparire – secondo il report Slow Fish 2024 – se non si evolve e trasforma la sua attività in pesca sostenibile.

Legacoop Agroalimentare nel suo ultimo report, per aiutare il settore, consiglia la filiera corta vendendo il pesce ai mercati locali e ai ristoranti tipici, il pescaturismo dove il pescatore diventa ambasciatore del mare e valorizza l’origine del prodotto, e le certificazioni di sostenibilità per accedere a mercati più esigenti e disponibili a pagare prezzi più alti. Ma auspica anche una semplificazione burocratica nell’accesso ai fondi europei come l’Emfaf.

Fortunatamente, molte esperienze di pesca sostenibile ci danno feedback confortanti, ad esempio a Portofino, grazie alla restrizione sulle catture e alla collaborazione tra pescatori e area marina protetta, il pesce è tornato abbondante e la pesca redditizia anche per i piccoli pescatori. Situazione ancora migliore in Puglia, dove nell’area protetta di Torre Quaceto l’accordo con la cooperativa pescatori prevede la pesca solo pochi giorni al mese, ma alla fine i guadagni sono aumentati perché il pesce certificato è venduto più caro in mercati che sono attenti alla provenienza.

In realtà, la transizione ecologica è un investimento per tutti. E se si punta sul green sarà soprattutto il piccolo pescatore a giovare di una maggiore potenzialità economica. Le nuove regole della transizione sono meno quantità e puntare sulla qualità, poi sottrarsi alla competizione sul prezzo del prodotto d’importazione e ottenere più marginalità, sia economica che sociale, con il riconoscimento dell’importanza del mestiere di pescatore, che è parte della nostra storia e cultura marittima, ma anche per essere sostenitore del pescato locale e dell’ecosistema marino.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI