Al Gazometro Ostiense, cuore simbolico della transizione energetica e industriale di Roma, si è tenuta l’edizione 2025 della Blue Planet Economy, evento internazionale dedicato alla sostenibilità e all’economia del mare. Promosso con il sostegno di Regione Lazio, attraverso Lazio Innova, il summit ha riunito istituzioni, imprese, enti di ricerca e innovatori per tracciare la rotta di una nuova economia blu: circolare, rigenerativa e fondata su scienza, tecnologia e collaborazione pubblico-privata.

Vaillant, in anteprima la nuova gamma aroTHERM/ Tre pompe di calore basate sul refrigerante naturale R290

Secondo dati consolidati di Unesco, Noaa (National Oceanic and Atmospheric Administration) e United Nations Environment Programme, l’oceano produce oltre il 50% dell’ossigeno che respiriamo, grazie soprattutto all’azione del fitoplancton, che svolge la fotosintesi come le piante terrestri e assorbe circa il 30% della CO2 emessa ogni anno dalle attività umane, agendo come un vero e proprio filtro climatico naturale. In questo contesto globale, la “blue economy” non è più solo una nicchia settoriale, ma una frontiera strategica per la sostenibilità.

"Cambiamenti climatici e denatalità sono scollegati"/ "Anche con più bimbi le emissioni si possono abbattere"

L’Unione europea la considera tra i pilastri del Green Deal e ha destinato circa 6 miliardi di euro tra 2021 e 2027 al sostegno della crescita blu sostenibile, con un focus su energia da moto ondoso, offshore wind, pesca sostenibile e biotecnologie marine. Solo nel Mediterraneo, secondo il report annuale dell’Unione europea, l’economia blu vale già oltre 800 miliardi di euro e dà lavoro a quasi 5 milioni di persone.

In Italia, la Blue Economy rappresenta un comparto strategico in continua espansione, con un’incidenza diretta pari al 3,5% del Pil. Secondo il XII Rapporto nazionale sull’economia del mare (Unioncamere-Centro Studi Tagliacarne), il settore conta 227.975 imprese, 1.040.172 occupati e un valore aggiunto diretto di 64,6 miliardi di euro. Se si considera anche l’indotto, il peso complessivo dell’economia del mare raggiunge 178,3 miliardi di euro, ovvero il 10,2% del Pil, con un impatto significativo su settori come il turismo costiero, la cantieristica, la pesca e la logistica portuale.

Eni for 2024 - A Just Transition/ Pubblicato il report sull'impegno alla sostenibilità ambientale

A trainare la crescita – stimata al +3% annuo – sono le filiere emergenti dalla blue energy come l’eolico galleggiante e l’energia da onde e maree e dall’innovazione digitale applicata alla tutela dell’ambiente marino: sensori intelligenti, robot subacquei, sistemi di intelligenza artificiale per mappare i fondali e prevedere fenomeni di inquinamento stanno già rivoluzionando il modo in cui monitoriamo coste e habitat. Secondo Enea, il potenziale energetico rinnovabile del Mediterraneo supera i 150 TWh l’anno, sufficiente per milioni di famiglie, ma ancora sottoutilizzato per mancanza di investimenti strutturali e certezza normativa.

In questo scenario, è stato presentato a Roma il nuovo Osservatorio nazionale sulla Blue Economy, promosso con il contributo tecnico-scientifico di Ispra, Cnr ed Enea. L’Osservatorio avrà il compito di monitorare l’impatto ambientale delle attività marine e di supportare l’innovazione ecologica, attraverso la raccolta integrata di dati su biodiversità, rigenerazione costiera, decarbonizzazione e sviluppo sostenibile.

Un focus centrale è stato riservato alla rigenerazione urbana delle aree costiere, con Roma che si propone come hub pilota del Mediterraneo, grazie anche al supporto dei fondi della Missione europea “Restore our Ocean and Waters by 2030”. Questo programma dell’Unione europea, lanciato nell’ambito delle Eu Missions di Horizon Europe, mira al recupero sistemico degli ecosistemi marini entro il 2030 e ha come articolazione operativa regionale il progetto BlueMissionMed, che coinvolge numerosi enti pubblici e privati, e tra gli obiettivi c’è proprio quello di promuovere interventi di economia circolare applicata alla filiera marina, sviluppo di infrastrutture green nei porti, acquacoltura sostenibile, e digitalizzazione dei sistemi di monitoraggio ambientale.

Lazio Innova ha ribadito l’impegno a sostenere la competitività del comparto con bandi per start-up, incentivi alla ricerca, piattaforme di innovazione e progetti integrati con università e poli tecnologici. Non a caso, proprio dal Lazio – che rappresenta il 20% del valore nazionale dell’economia blu – potrebbe partire una nuova governance del mare, capace di coniugare scienza, industria e partecipazione civica.

Il Governo nazionale, intanto, ha istituito un Fondo per la formazione marittima (Legge 85/2023) con 1 milione di euro per il 2023 e 2 milioni per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, per sostenere le competenze professionali nella Blue Economy.

Il mare, quindi, si configura come un driver economico e la sfida è costruire una visione integrata che restituisca centralità al Mediterraneo, non solo come spazio ecologico, ma come laboratorio per l’innovazione e la cooperazione tra territori. Una sfida che passa per la transizione ecologica, ma anche per una nuova cultura dell’acqua: inclusiva, circolare, rigenerativa.

— — — —

Abbiamo bisogno del tuo contributo per continuare a fornirti una informazione di qualità e indipendente.

SOSTIENICI. DONA ORA CLICCANDO QUI