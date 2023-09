Blue: la data “Greatest hits” di Milano é soldout e bissa/ Fan in visibilio per il messaggio della boyband

Blue, il ritorno dal vivo é soldout da record in Italia: succede dopo la reunion all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000

Dopo il trionfo della gara Auditel vinta in favore di Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, con il Medley di successi eseguito sul palco, i Blue registrano il sold-out con il ritorno ai concerti live previsti a Milano. É letteralmente finito in crash il portale web di e-commerce TicketOne.it, relativamente al notevole volume di prevendite da record dei biglietti messi a disposizione per la prima data al Fabrique di Milano, andata soldout in dieci minuti dalla messa a disposizione online. Un risultato che suggella un record per i Blue al tanto atteso ritorno ai live show in Italia, in un tripudio di interazioni social dei fan all’annuncio di una seconda data di concerti prevista a Milano per il “Greatest hits tour” della band.

Il fenomeno made in UK, composto dai membri Duncan James, Simon Webbe, Lee Ryan e Antony Costa bissa lo show di Milano dopo la prima data prevista per il nuovo anno alle porte, il 14 aprile, al 15 aprile 2024, in un messaggio condiviso via post su Instagram.

Il messaggio di gratitudine dei Blue

“Grazie ai nostri incredibili fan, ieri il nostro show del 14 aprile 2024 è andato esaurito in soli 10 MINUTI. Quindi, resteremo un giorno in più a @fabrique_milano per il nostro Greatest Hits Tour . I biglietti per il 15 aprile 2024 saranno in vendita oggi alle 13.00 CEST su @ticketone.it”. Queste le parole che si leggono tra le righe del post d’annuncio dei Blue, che non a caso é virale via social e vede i fan lasciarsi andare ai commenti di esultanza per il traguardo raggiunto dal gruppo di beniamini. E non solo. C’é chi, inoltre, chiede che il gruppo estenda il tour dal Nord al Sud Italia, passando per il Centro, con l’aggiunta di nuove date di concerti live.

E, a grande sorpresa degli internauti, poi in una guerra generale online volta ad accaparrarsi i biglietti per assistere ai live dei Blue, poi, i fab four bissano anche il sold-out per la seconda data di concerto milanese. Come fa sapere meticolosamente in un post la fan Page attiva su Facebook per il quartetto britannico, Blue Italia.

