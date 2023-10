Blue: “La grande festa” in Italia é quattro volte sold-out/ Il messaggio della band e le nuove date del tour

Blue, “La grande festa” in Italia segna il nuovo record di sold-out

I Blue, ossia Antony Costa, Duncan James, Lee Ryan e Simon Webbe, celebrano il quattro volte sold-out di “La grande festa 2024”, preparandosi per l’aggiunta di nuove date di concerti in Italia!. La leg made in Italy nel “The Greatest hits tour” di reunion della boyband di successi musicali intramontabili come la hit nei primi anni ’00, One love, registra il tutto esaurito, in termini di vendita dei biglietti, per i primi quattro eventi.

E non a caso La grande festa si estende a due nuove date nel nuovo anno 2024, dopo il messaggio autocelebrativo e di gratitudine verso i fan dei Blue per il nuovo traguardo in musica, tutto tricolore.

I Blue sono una delle band britanniche di maggior successo degli ultimi 2 decenni. Formatisi a Londra nel 2000, i quattro hanno venduto 15 milioni di dischi, posizionato numerosi tra i loro singoli al primo posto della classifica UK, collaborato con alcune delle più grandi star del mondo tra cui Elton John in Sorry Seems to be the hardest Word e Stevie Wonder in Signed, sealed, delivered I’m yours, e vinto numerosi premi tra cui due prestigiosi BRIT Awards per Best British Breakthrough Act e Best British Pop Act.

E, dal momento che La grande festa dei concerti previsti in Italia é quattro volte sold out, per i concerti del 14 e il 15 aprile 2024 al Fabrique di Milano, il 24 novembre al Palazzo dello sport di Roma e al Mediolanum Forum di Assago il 26 novembre a Milano, i quattro cantanti britannici rilasciano un messaggio per il fandom italiano. Come reso noto in un video pubblicato da Blue Italia su Facebook.

Il messaggio per il fandom

“Ciao Blue Italia, grazie per tutto il tuo fantastico supporto, non vediamo l’ora di ritrovarci per quattro show sold-out e allora sai che c’é? A presto! …Arrivederci!”, gridano i Blue dividendo il messaggio per metà in lingua inglese e l’altra metà in italiano, tra le voci dei quattro membri nella formazione originale .

Alle date già annunciate, quindi, dato il successo dei 4 soldout poi si uniscono i concerti del 23 novembre 2024 a Padova presso KIOENE ARENA e del 25 novembre 2024 a Bari presso PALAFLORIO.

Una notizia che con ogni probabilità manderà in visibilio i fan italiani che non siano riusciti ad acquistare i biglietti delle date nei palazzetti di Roma e Milano, andati esauriti sul sito web TicketOne in meno di 24 ore, e dei due concerti al Fabrique di Milano sold out in pochissimi minuti.

Per le nuove date – il 23 novembre 2024 Padova, Kioene Arena, e il 25 novembre 2024 Bari, Palaflorio, i biglietti sono in vendita sul portale web TicketOne dalle ore 13:00 del 24 ottobre 2023. La grande festa 2024 segue il ritorno in Italia del Blue avvenuto all’evento Rai TV e streaming condotto da Amadeus, Arena Suzuki 2023.

