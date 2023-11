Blue: “La grande festa” si estende a Napoli/ Web in tilt per la nuova data di Greatest Hits Tour!

I Blue tornano in Italia: web in tilt per il grande annuncio de “La grande festa”

I Blue sorprendono il Belpaese, estendendo a grande richiesta dei fan italiani “La Grande festa” di “The Greatest hits tour” da Nord a Sud Italia, fino alla nuova data di Napoli!

Ebbene sí, così come fanno sapere i cantanti della famosa boyband britannica di All rise, con all’attivo la cover in una versione personalizzata di Sorry Seems to be the hardest Word con Elton John tra le hits di successo nel mondo, il “Greatest hits tour” dalle ugole Blue aggiunge una nuova data di concerti, oltre alle date di Bari e Padova i cui biglietti sono ancora disponibili su Ticketone.it. Dopo i primi quattro soldi out delle tre date di Milano e una data di Roma, Simon Webbe, Duncan James, Lee Ryan e Antony Costa esaudiscono la grande richiesta del fandom made in Sud accogliendo l’invito dello sbarco a Napoli!

La fatidica data per “La Grande festa” made in Italy, nel mezzo di “Greatest hits tour” International dei Blue, é fissata al 21 novembre 2024 ed avrà luogo al Palaparthenope di Napoli. Così come si apprende in un post pubblicato dai Blue sul loro profilo ufficiale all’attivo via Instagram.

Il messaggio dei Blue, sulla data di Napoli: “il Big announcement”

“Abbiamo una sorpresa per te, Italia. Un’altra data è stata aggiunta -fanno sapere i Blue nel loro stato social di annuncio dedicato alla Blue city, Napoli-. Unisciti a noi per ‘La Grande Festa’ a Napoli il 21 novembre 2024! Mettete la sveglia per giovedì 9 novembre alle 13.00, dove i biglietti saranno in vendita su TicketOne!”.

Una notizia che é ora virale tra i Big announcement musicali sui social del momento, in un tripudio di interazioni, che sono perlopiù di consenso da parte del fandom della boyband made in UK. Questo, nell’attesa per il via alle vendite dei biglietti della data partenopea, in partenza il 9 novembre 2023.

“Io di Napoli, con i biglietti di Milano!”, si legge poi tra le contestazioni nei commenti social al post di announcement, dei fan che non si sarebbero mai aspettati una data partenopea a “La Grande festa”. Ma chi, tra i fedeli fan dei Blue, attendeva con speranza la data di Napoli, può ora festeggiare!

