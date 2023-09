Blue, la reunion é un “no” al playback all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000/ Web in tilt: le reazioni

I Blue tornano a cantare live: la reunion é il no al playback all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000

I Blue cantano e incantano all’evento Arena Suzuki dai ’60 ai 2000, per una reunion indimenticabile al cospetto dell’occhio pubblico. Accade nella prima serata in TV del 27 settembre 2023, con l’introduzione sul palco dell’Arena di Verona dei “Fab 4” che formano la boyband made in UK di oltre 15 milioni di dischi venduti su scala globale, i mitici Blue.

La presentazione della band special guest all’evento Arena Suzuki, sotto la conduzione Amadeus in chiaro tv su Rai Uno e in streaming online su Raiplay, unitamente al Medley che il quartetto registra sul palco veronese sono ora virali nel web, in un tripudio di interazioni social all’insegna delle emozioni al cardiopalmo. Il risultato é la reunion che nel sentiment online l’occhio pubblico sognava da tempo.

Un miscuglio di eccitazione unita alla nostalgia per gli anni segnati dalla musica dei quattro ragazzi britannici si rileva nel sentiment dei telespettatori alla reunion TV del gruppo, formato da Simon Webbe, Lee Ryan, Duncan James e Antony Costa. La boyband é prossima allo show previsto al Fabrique di Milano del 16 aprile 2023 -le cui prevendite sono attive dal 28 settembre 2023, così come anticipa il post di Blue Italia su Facebook. E prima del ritorno a Milano, l’ospitata dei Blue all’Arena Suzuki dai ’60 ai 2000 diventa un thread musicale via social, complice la scelta artistica compiuta dal quartetto sulle reti Rai.

Web in tilt per la reunion dei Fab 4, i Blue!

All’introduzione di Amadeus, sul palco veronese della reunion in TV, i Blue scelgono di esibirsi con dei live vocals, in un Medley di hits, dicendo così “no” al playback sulle note della famosa canzone “One love”, per poi deliziare i fan più romantici eseguendo la versione italiana di Breathe easy, “A chi Mi dice”, scritta da Tiziano Ferro.

“La me 14enne sta impazzendo, la me 30enne sta piangendo”, si legge su X, nel mezzo del tripudio di reaction social tra gli innumerevoli commenti dei fan, per i Blue.













