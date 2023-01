Blue Monday oggi, lunedì 16 gennaio 2023: cos’è?/ Giorno più triste dell’anno perché…

Il Blue Monday, letteralmente “Lunedì blu”, ricorre oggi, lunedì 16 gennaio 2023. Se vi stiate chiedendo di cosa si tratti, la risposta non vi farà felici: si tratta, infatti, del giorno più triste dell’anno. O, almeno, questo è il luogo comune che permea ogni terzo lunedì del mese di gennaio. Secondo le statistiche, nella giornata odierna è probabile che ci si senta più depressi e più malinconici del solito e, a questo, è stata fornita anche una spiegazione da colui che ha fondamentalmente coniato l’espressione “Blue Monday”: Cliff Arnall, psicologo presso l’Università di Cardiff, in Galles.

Matteo Messina Denaro arrestato a Palermo/ Ultime notizie, blitz carabinieri del Ros

Il dottor Arnall ha innanzitutto elaborato un’equazione matematica piuttosto complessa per arrivare a stabilire quale potesse essere il giorno meno allegro dell’anno solare, dandogli quindi il nome di “Blue Monday” in quanto cade di lunedì e il colore blu è associato, nei Paesi situati dall’altra parte della Manica, alla tristezza, a tal punto che nel linguaggio colloquiale la parola “blue” è divenuto anche un aggettivo (“I’m blue”, nel parlato, sta per “Sono depresso”).

Incidenti oggi, un morto e tre feriti sull'Autostrada A4/ 20enne deceduta a Sondrio

BLUE MONDAY OGGI, LUNEDÌ 16 GENNAIO 2023: COS’È?

Probabilmente, ora vi starete domandando perché sia stato individuato proprio lunedì 16 gennaio 2023 come giorno più triste dell’anno, alias Blue Monday. Ebbene, la risposta esiste ed è inglobata sempre nell’equazione del dottor Arnall, che, fra i suoi “parametri”, considerò vari aspetti. In primis, il lunedì è il giorno che segue il week-end e che per molti segna l’inizio di una nuova settimana densa di impegni e scadenze lavorative. In più, il mese di gennaio è uno dei più freddi dell’anno, in cui il sole tramonta ancora presto e nel quale si prende contezza di quanto si è speso per l’acquisto dei regali di Natale. A questo, l’esperto ha aggiunto anche la necessità di cominciare a inseguire i propri buoni propositi, fardello ulteriore in una giornata già di per sé non ideale.

Totò Riina/ 30 anni fa l'arresto del "capo dei capi", il covo mai perquisito...

Ciò detto, occorre puntualizzare che l’equazione del Blue Monday non trova alcun riscontro in ambito scientifico, a tal punto che, a distanza di poco tempo dalla sua pubblicazione da parte del dottor Arnall, la Cardiff University decise apertamente di non condividerla.











© RIPRODUZIONE RISERVATA