Blue Phelix eliminato a X Factor 2020?/ South Dakota e Falling per salvarsi…

Blue Phelix eliminato a X Factor 2020?

Blue Phelix ha davvero rischiato grosso ad X Factor 2020. Dopo la sua esibizione della scorsa settimana, l’ugola d’oro di Emma Marrone si è ritrovato al ballottaggio contro un suo compagno di squadra, Santi, salvandosi grazie ai giudici che lo hanno confermato nel programma a discapito del bolognese che ha fatto le valige per tornare a casa. Le lacrime hanno lasciato posto ai sorrisi perché Emma Marrone ha comunicato ai suoi ragazzi che questa sera ci saranno due manche, la prima con un giro di inediti e la seconda con una cover. Cosa porterà sul palco Blue Phelix questa sera? E’ presto detto. Nella prima manche toccherà al suo inedito South Dakota, lo stesso che gli ha permesso di entrare a X Factor 2020 ma anche lo stesso con il quale ha conquistato la sua permanenza nel programma giovedì scorso contro Santi. Come sarà la sua versione questa sera? Siamo sicuri che lui è uno dei favori alla fase finale del talent show di Sky e nella seconda manche potremo ascoltarlo sulle note di una personale Falling di Harry Styles.

Blue Phelix non conquista i giudici con Mi Ami

Questo è il brano che Emma Marrone ha deciso di affidargli sperando che venga fuori la sua voce vellutata e la sua intensità proprio quando, struggente e disperato, si è salvato dal ballottaggio della scorsa settimana quando sul palco ha cantato il suo inedito dal titolo ‘Mi ami’. Mika lo ha trovato super efficace ma del suo pezzo non ha detto lo stesso anche se ha apprezzato la voglia di portare un nuovo inedito in una fase così delicata. Hell Raton ha condiviso in parte il giudizio del collega ma ha premiato Blue Phelix con un bravo perché ha apprezzato il suo impegno nel voler scrivere in italiano. Manuel Agnelli apprezza ma sulla scrittura c’è ancora molta strada da fare ma dello stesso parere non è Emma Marrone che si è detta folgorata da questa canzone. Come finirà questa sera per lui?



