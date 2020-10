Blue Phelix, inedito South Dakota, Under Uomini/ Emma conquistata! (X Factor 2020)

BLUE PHELIX OTTIENE UN POSTO AL LIVE NEGLI UNDER UOMINI DI X FACTOR 2020

E’ Emma Marrone che sta facendo il bello e il cattivo tempo negli Under Uomini ed è lei che ha voluto e scelto sin dall’inizio Blue Phelix. Intenso, particolare, con una storia di diversità, di difficoltà e tanto sudore alle spalle, lui ha ottenuto quattro sì alla sua prima audizione andando avanti, tappa dopo tappa, a suon di inediti e non solo. Il tik toker sbarcato a X Factor 2020 ha fatto la sua prima apparizione nel programma a settembre portando sul palco il suo inedito South Dakota aveva convinto i quattro giudici, lo stesso inedito che porterà sul palco nel corso del primo Live. Subito dopo è sbarcato agli Home Visit e alla fase finale, Last Call, e a quel punto è stata proprio la neo giudice a volerlo dicendogli sì e regalandogli uno dei tre posti disponibili per ogni squadra ai Live al via proprio questa sera. La sua particolarità?

BLUE PHELIX: “NON ESISTE ABBIGLIAMENTO MASCHILE E FEMMINILE..”

Oltre ad essere un tik toker (con video spesso in inglese), Blue Phelix vuole essere un esempio per gli altri e alla sua prima puntata a X Factor, dietro le quinte del palco, ha spiegato che quando si mette un vestito vuole sentirsi libero, bello e sicuro di sé ed è per questo che non disdegna i vestiti da donna o, meglio, quelli che lui ha definito ‘cose che non hanno un’identità di genere’. Nato a Livorno, il cantante ha deciso di cambiare un po’ gli orizzonti della sua vita lasciando la sua città e trasferendosi a Londra dove si è reso conto di chi vuole essere sperimentando così la parte di lui che è sempre stata repressa per paura degl giudizio degli altri e adesso è una persona libera e la sua musica lo spiega così come mostra le cicatrici della costrizione. Oggi Blue Phelix ha 21 anni e affronterà a testa alta questo suo percorso, ancor meglio di quando, otto anni fa, partecipò a Ti lascio una canzone. Con quale esito? Questo lo scopriremo strada facendo.



