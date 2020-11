BLUE PHELIX/ Oggi l’inedito Mi Ami, Emma: “Ti sei fidato della mia follia” (X Factor)

Tra i concorrenti più attesi di questo terzo live di X Factor 2020 vi è senza dubbio Blue Phelix. Il concorrente della categoria Under Uomini guidata da Emma è reduce da una prova positiva nella scorsa puntata sulle note di “Sciccherie“. Dimostrazione della bontà della sua performance è stato il tono generale riservato dai giudici al 22enne interprete di Livorno. Tra i primi ad esporsi Mika: “Ho ritrovato la voce che mi era piaciuta durante le audizioni. Quello che mi è piaciuto è che hai cantato il pezzo e comunque è entrata la personalità e anche la sensualità della tua voce. Sei diventato più complesso, con più sfaccettature, e questo è super-importante per ogni concorrente in gara“. Dello stesso avviso anche Hell Raton: “Sei cresciuto, stai crescendo in questo programma: è giusto per te. Ti ho visto molto più sicuro di te stesso, hai reso facile ciò che in realtà non lo è“.

BLUE PHELIX: EMMA, “GRAZIE PER ESSERTI FIDATO DELLA MIA FOLLIA”

Apprezzamento espresso nei confronti di Blue Phelix anche parte di Manuel Agnelli: “Mi hai stupito veramente in positivo. Un brano urban, su di te, mi sembrava un’azzardo, perché io ti ho visto come un artista internazionale all’inizio, però questo non conta niente: conta quello che hai fatto stasera. Oggi ti sei lasciato di nuovo andare, sei stato emozionante ed hai emozionato, e soprattutto hai cantato molto molto bene. Era veramente un compito non facile, sei stato molto bravo“. Particolarmente soddisfatta del risultato venuto fuori dalla sua assegnazione è stata Emma: “Io sono un po’ pazza, ma sono contenta che tutti i ragazzi assecondino le mie follie: non è facile trovare delle persone che si fidino così, a cuore aperto, quindi grazie“. Oggi Blue Phelix canterà il suo inedito “Mi Ami“: riscuoterà lo stesso successo?



© RIPRODUZIONE RISERVATA