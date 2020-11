Blue Phelix/ Sciccherie di Madame per il secondo live, Emma: “Ci devi credere”

Blue Phelix, Sciccherie di Madame per il secondo live di X Factor 2020

Blue Phelix canta Sciccherie di Madame nel secondo live di X Factor 2020 sperando che riesce davvero a credere di più nelle sue qualità e spiccare il volo. Dopo il primo live, durante la visita di Emma Marrone ai loft, Francesco ha ammesso ‘io ho evitato di leggere i commenti sui social’ e il suo giudice l’ha invitato a farlo e a non farsi ferire dagli altri perché commenti positivi su di lui ce ne sono davvero tanti. Nel loft lui ammette di essersi sentito disconnesso durante il primo live: ‘non sono riuscito a rientrare, non sono arrabbiato e nemmeno triste ma sono deluso’. Emma Marrone è convinta che la colpa sia sua perché lui non ci stava credendo, in prova è stato davvero tutt’altro, può succedere ma nella seconda puntata non potrà farlo ancora. Alla fine del loro confronto, Francesco ha ammesso: “Basta rimuginare, ora penso in avanti”. Blue Phelix è sicuramente una delle promesse di questo X Factor 2020 anche se il primo live non è andato come previsto per lui perché forse troppo impegnato nella performance e un po’ meno concentrato sulle emozioni, lontano da quello che era riuscito a fare durante le sue audizioni. Sul palco della prima puntata ha portato il suo singolo, South Dakota, ma l’effetto è stato sicuramente diverso rispetto a prima dei live.

Blue Phelix toppa con South Dakota a x Factor 2020 ma…

Blue Phelix si presenta come un ragazzo che si è reso conto dei punti di vista diversi che ci sono nel mondo e che la sua musica è proprio la chiave per sentirsi liberi, accettati e abbracciati. Emma Marrone lo trova ‘la poesia’ di questo programma ed è questo che ha provato a fargli portare sul palco in tutta la sua bellezza. Blue Phelix non vuole cambiare, si esprime in un certo modo e vuole continuare a farlo per essere se stesso ed Emma Marrone è d’accordo con lui, il suo gioiellino riesce a dare un equilibrio alle personalità che ha dentro, non è mai uguale a se stesso ma sa essere sempre fedele al suo modo di essere. Francesco sale sul palco sicuro e maestoso con la sua estensione vocale e il suo brano ma i giudici non lo trovano al top. Mika trova il suo tessuto molto bello ma lui non ama molto questo brano che promette tanto ma che alla fine non va, è un inizio che sicuramente lo spinge a volerlo sentire in altre cose. Hell Raton ha visto in lui una conferma e tifa per lui e adesso ha capito perché le sue ragazze lo temono tanto. Manuel Agnelli lo trova molto carismatico ma lo ha visto un po’ freddo, il suo controllo emotivo e il suo essere impostato ha tolto qualcosa al suo brano, la parte teatrale fa parte di sé ma ce n’era un po’ troppo. Emma Marrone invece ha visto la sua anima, quello che sta facendo non lo sta cambiando e lei promette scintille per il suo gioiellino invitandolo a tenere duro.



