“Blue Team” Nazionale football americano, ballerini per una notte/ Chi sono i giocatori

Sorpresa in vista a Ballando con le Stelle 2021. Questa sera, sabato 6 novembre, arriva la Nazionale italiana di football americano, che recentemente ha vinto i campionati europei dello sport, cominciati nel mese di agosto. Gli azzurri, guidati da coach Giuliano, hanno vinto contro la Svezia nella finale che si è disputata a Malmö, portando a casa una vittoria importantissima.

Ballando con le stelle 2021/ Eliminati e diretta: Galante flop! (4a puntata)

Il blue team, nella puntata di questa sera, gareggerà per il tesoretto finale che verrà naturalmente attribuito ai concorrenti migliori della puntata. La Nazionale non vede dunque l’ora di prendere parte alla sfida danzante, sotto gli occhi vigili della giuria, composta da Selvaggia Lucarelli, Carolyn Smith, Guillermo Mariotto, Fabio Canino e Ivan Zazzaroni. Chi ci sarà dei giocatori del Blue Team? Non è dato sapersi, ma potremmo trovare tra gli altri Adduci, Bonanno, Dalle Piagge, De Mas e Grossi.

Fabio Galante e Giada Lini, Ballando con le stelle/ "Terribile", Mariotto pesante

Blue Team da Milly Carlucci con Sandra Milo

Grande attesa di vedere all’opera i componenti della Nazionale di Football americano nelle vesti di ballerini per una notte a Ballando con le stelle 2021. Insieme a sette ballerine professioniste, i giocatori della nazionale si esibiranno sul palco di Raiuno e saranno protagonisti in una coinvolgente coreografia.

Oltre agli azzurri ci sarà anche Sandra Milo, attrice e diva senza tempo, pronta a stupire con il suo entusiasmo e la sua voglia di mettersi in gioco. La showgirl si esibirà con il maestro di ballo Angelo Madonia per aiutare i concorrenti con il “bonus” da assegnare al termine della puntata.

Mietta ancora positiva al Covid?/ Salta di nuovo Ballando con le Stelle, ma...

© RIPRODUZIONE RISERVATA