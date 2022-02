Bluff storia di truffe e di imbrogli/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Bluff storia di truffe e di imbrogli, film di rete 4 diretto da Massimo Corbucci

Bluff storia di truffe e di imbrogli va in onda oggi, sabato 26 febbraio, a partire dalle ore 16.30 su Rete 4. Si tratta di una commedia prodotta nel 1976 in Italia dalla Capital Film e diretta dal grande Sergio Corbucci.

Il soggetto è di Massimo De Rita e Dino Maiuri, questi hanno collaborato alla sceneggiatura proprio con il regista Sergio Corbucci. Nel cast troviamo Adriano Celentano, Anthony Quinn, Corinne Clery, Capucine, Renzo Marignano, Ugo Bologna, Salvatore Borgese, Renzo Ozzano, Saviana Scalfi, Raffaele Di Sipio e Tony Binarelli.

Bluff storia di truffe e di imbrogli, la trama del film: un piano per la vendetta

Leggiamo la trama di Bluff storia di truffe e di imbrogli. Una donna di nome Bella Duke è alle prese con un piano strategico volto a vendicarsi del proprio amante. Le vicende hanno luogo in Francia, con la donna che dopo una lunga relazione nascosta con Philip Bang ha scoperto un grave furto ad opera di quest’ultimo prima di scappare. Il piano consiste nel fingere di voler aiutare l’uomo a fuggire dal carcere; Bang era infatti stato arrestato nei mesi successivi riuscendo così a sfuggire alle ire della sua ex amante. La Duke con i suoi scagnozzi intercetta il vagone che sta trasportando proprio l’amante ma a loro insaputa a mettersi in fuga non è l’uomo prescelto. A riuscire nell’intento dell’evasione è infatti un italiano detenuto di nome Felix, motivo di ulteriore rabbia per la donna che vede sfumare l’ennesimo tentativo di vendetta. Bella obbliga così l’evaso a rimediare al danno subito minacciandolo addirittura con la morte in caso di mancata riuscita del piano. Felix così decide di eseguire gli ordini e riesce a portare fuori dalla prigione anche Philip Bang che alla vista dell’uomo non comprende subito il motivo della sua liberazione.

Quest’ultimo prende atto delle reali intenzioni della sua ex amante e chiede all’uomo italiano di supportarlo nel mettere in atto un contro attaccato clamoroso. L’obbiettivo è quello di incastrare la donna proponendole un affare irrinunciabile, al fine di ottenere una ingente somma di denaro in cambio. I due mettono in scena una lunga serie di stratagemmi e bluff per trarre in inganno la donna; nello specifico fingono di avere a disposizione un terreno meritevole di essere acquistato e che viene per l’appunto proposto alla Duke. Lo spazio indicato presentava infatti delle grandi doti dal punto di vista dello sfruttamento sia idrico che di sostanze minerarie. La presentazione dell’acquisto non viene subito apprezzata dalla Duke che dopo poco però inizia a cedere in virtù delle ottime possibilità di guadagno. Il clamoroso finale però svela il piano segreto di Felix; all’insaputa di Bang convince la donna di un tentativo di rapimento riuscendo a farsi consegnare il denaro destinato all’acquisto del terreno. In questo modo ha praticamente sfruttato la complicità di Bang a sua insaputa per arricchirsi alle spalle di entrambi gli individui. Quando il piano viene scoperto è ormai troppo tardi, l’uomo è infatti già in fuga in sella ad un motoscafo. Dopo aver addirittura finto di essere morto con l’aiuto di alcuni amici fugge a bordo di un elicottero.

