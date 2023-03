Bluff – storia di truffe e di imbroglioni/ Film su Rete 4 oggi Lunedì 20 marzo

Bluff – storia di truffe e di imbroglioni, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

La commedia italiana Bluff – storia di truffe e di imbroglioni va in onda oggi pomeriggio Lunedì 20 marzo alle 17:00 su Rete 4. La commedia del 1976 vede impegnato alla direzione il grande regista italiano Sergio Corbucci, anche sceneggiatore che con Sergio Leone è considerato uno dei maestri dello spaghetti western grazie a film come Django, Il grande silenzio e Il mercenario.

Il lungometraggio è prodotto da Mario Cecchi Gori mentre la fotografia è a cura di Marcello Gatti, vincitore nella sua carriera di ben cinque Nastri d’Argento e ricordato per il film del 1966 La battaglia di Algeri, che vinse il Leone d’Oro a Venezia ed ebbe addirittura tre candidature ai Premi Oscar. Le musiche del film sono frutto del lavoro del grande compositore Lelio Luttazzi, poliedrico artista italiano e volto storico della Rai.

Il cast di Bluff – storia di truffe e di imbroglioni vede affiancarsi grandi nomi dello spettacolo italiani ad altri internazionali: il protagonista della pellicola è interpretato dall’immenso Adriano Celentano, nei panni di Felice Brianza detto “Felix”, accanto a lui troviamo nel film Bluff – storia di truffe e di imbroglioni l’attore statunitense Anthony Quinn, celebre per avere lavorato con grandi nomi del cinema come Federico Fellini, Kirk Douglas e Spike Lee, e la bellissima attrice francese Corinne Cléry.

Bluff – storia di truffe e di imbroglioni, la trama del film

Bluff – storia di truffe e di imbroglioni è ambientato in Francia negli anni ‘20, Belle Duke aiuta l’ex amante Philip Bang a fuggire dal carcere per vendicarsi del furto eseguito nei suoi confronti. Bang sale su un treno da cui cerca di fuggire, ma al suo posto evade l’italiano Felice Brianza detto Felix che viene raggiunto dagli uomini di Belle Duke che lo conducono dalla donna.

Scoperto l’equivoco Duke costringe l’uomo a ritornare in carcere per liberare il suo ex amante, pena la morte. Felix accetta e nei panni di un cappellano riesce a rientrare in prigione e a fare evadere l’uomo che decide di coinvolgerlo in un grande bluff ai danni della ricca signora Duke. La coppia di truffatori organizza piccoli colpi raccogliendo il denaro necessario per organizzare il grande bluff con cui sognano di diventare milionari.

Aiutati dalla bella Charlotte, figlia di Bang, i due convincono Belle Duke a comprare per 100 milioni di franchi da loro un terreno che nasconde tesori antichi. Charlotte, nel frattempo, recupera delle pietre preziose nascoste e rivela a Felix che era quello il reale bluff. Il protagonista di Bluff – storia di truffe e di imbroglioni inscena il rapimento della ragazza per farsi consegnare da Duke e da Bang tutti i soldi. I tre complici fuggono all’insaputa della ricca antagonista su un aereo con il loro malloppo.

