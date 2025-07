Bluff - Storia di truffe e di imbroglioni è una commedia ben realizzata con due icone: Adriano Celentano ed Anthony Quinn. La regia è di Sergio Corbucci

Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni, film su Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Giovedì 24 luglio 2025, andrà in onda, nel pomeriggio di Rete 4, alle ore 16:30, la commedia dal titolo Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni. Si tratta di un progetto cinematografico italiano prodotto nel 1976 da Mario Cecchi Gori e diretto da Sergio Corbucci, uno tra i più importanti registi della storia cinematografica del nostro Paese e che ha lavorato con diversi attori molto amati dal pubblico come Paolo Villaggio, Marcello Mastroianni e Vittorio Gassman. La colonna sonora è opera del grande artista Lelio Luttazzi, che aveva già lavorato con Corbucci l’anno precedente in Di che segno sei? (1975).

Il protagonista del film Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni è interpretato da Adriano Celentano, attore, cantante e showman che era già stato diretto dal regista ne Il monaco di Monza (1963), Er più – Storia d’amore e di coltello (1971) e Di che segno sei? (1975). Nel cast anche Anthony Quinn, Corinne Cléry, Capucine e Renzo Marignano.

La trama del film Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni: due mascalzoni vendono a una riccona un terreno che non ha valore

Bluff – Storia di truffe e di imbroglioni è ambientato nella Francia degli anni ’20 dove la Belle Duke, una donna ricca e decisa, aiuta il suo ex amante Philip Bang ad evadere dal carcere, perché vuole vendicarsi di un furto che lui le ha fatto. Le cose però si complicano: invece di Bang, a scappare è un altro detenuto italiano, Felix Brianza. Gli uomini di Belle lo catturano e lo portano da lei e quando la donna capisce che è l’uomo sbagliato, lo obbliga a tornare in prigione per liberare Bang.

Felix accetta, si traveste da cappellano e riesce nell’impresa. Bang, grato e astuto, propone a Felix di fare squadra per truffare proprio Belle Duke. Cominciano a fare piccoli colpi per raccogliere il denaro necessario per un grande inganno: farle credere di acquistare un terreno che nasconde antichi tesori. Con loro c’è anche Charlotte, la figlia di Bang, affascinante e furba: è lei a convincere Belle a spendere ben 100 milioni di franchi. Il vero bluff, però, è un altro: Charlotte ritrova delle pietre preziose nascoste e confessa a Felix che quello era il vero tesoro. A quel punto, Felix inscena il rapimento di Charlotte per farsi dare tutto il denaro da Belle e insieme ai suoi complici fugge in aereo, lasciando la donna con un pugno di mosche.