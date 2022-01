Bluff Storia di truffe e di imbroglioni/ Su Rete 4 il film con Adriano Celentano

Bluff Storia di truffe e di imbroglioni, film di Rete 4 diretto da Sergio Corbucci

Bluff Storia di truffe e di imbroglioni va in onda oggi, sabato 29 gennaio, a partire dalle ore 13.30 su Rete 4. Si tratta di una commedia prodotto in Italia nel 1976 da Mario Cecchi Gori e diretta da Sergio Corbucci.

Nel cast del film troviamo Adriano Celentano, Anthony Quinn, Corinne Clery, Capucine, Renzo Marignano, Ugo Bologna, Salvatore Borgese, Renzo Ozzano, Saviana Scalfi, Raffaele Di Sipio e Tony Binarelli. La fotografia è di Marcello Gatti mentre il montaggio l’ha curato Eugenio Alabiso. Le musiche sono di Lelio Luttazzi e la scenografia di Andrea Crisanti.

Bluff Storia di truffe e di imbroglioni, la trama del film: una vendetta sull’amante

La narrazione di Bluff Storia di truffe e di imbroglioni si svolge in Francia negli anni venti, con una donna ricca di nome Belle Duke alle prese con una vendetta nei confronti del suo amante. Philip Bang dopo aver avuto una relazione con Belle aveva infatti pensato bene di derubarla, istigandone così il desiderio di rivalsa. L’uomo dopo l’accaduto era stato incarcerato per cui la donna non aveva avuto modo di trovare vendetta. Quest’ultima elabora così un piano per incastrare Bang, programmando la sua evasione. Intercettato il vagone che lo trasporta verso il carcere, supportata dai suoi uomini cerca di concedere all’uomo una possibilità di fuga. Al suo posto però a scappare è l’italiano Felice Brianza, conosciuto come Felix.

Una volta scortato dagli scagnozzi presso la Duke, ella si accorge dell’errore. Chiede così a Felix di fare in modo che il suo amante riesca ad evadere altrimenti avrebbe pagato con la sua stessa vita. Come previsto Felice riesce con uno stratagemma a portare a compimento il piano liberando così Philip. Quest’ultimo però, presa coscienza del piano alle sue spalle per la vendetta della sua amante, chiede proprio a Felix di aiutarlo per mettere in atto un contrattacco clamoros, un vero e proprio bluff.

Da questo momento in poi inizia una lunga serie di malefatte per racimolare una buona somma di denaro per realizzare il prefetto contro la Duke, arrivando a farle credere di aver acquistato un terreno che rappresenterebbe una vera e propria ricchezza vista la necropoli nel sottosuolo. Con l’aiuto di una donna di nome Charlotte i due riescono quasi a concludere l’affare con Belle, ma Felix mette in scena un piano che aveva nascosto anche al suo alleato e all’amica. Fingendo un rapimento convince la Duke a farsi consegnare i soldi per poi scappare a bordo di un motoscafo e inscenare poi la sua presunta morte. In realtà è vivo e vegeto e raggiunti gli amici fuggono a bordo di un elicottero.

