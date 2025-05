Arriva la replica dello streamer Blur in merito al controverso episodio avvenuto pochi giorni fa con Fedez. In occasione di un match di Kings League i due erano in campo in squadre differenti e ad un certo punto si è sfiorata la rissa, con insulti e offese. L’artista ex marito di Chiara Ferragni ha spiegato che Blur gli avrebbe augurato di morire, in riferimento al fatto che lo stesso sia malato di tumore al pancreas, e proprio in queste ore lo streamer ha voluto fare chiarezza riguardo a queste gravi accuse, attraverso la propria pagina Instagram.

“Mai augurato un tumore”, dice Blur per poi precisare che “era una metafora”, sottolineando che le sue dichiarazioni sono state mal interpretate in quanto intese come senso figurato e non come un augurio di avere una malattia. Non voleva quindi offendere Fedez colpendolo nel dramma che sta vivendo, chiedendo poi ai suoi follower di rivedere il video dello scontro fra i due, attraverso cui si riuscirebbe a ricostruire nel dettaglio cosa sia accaduto durante quei momenti così concitati.

BLUR VS FEDEZ: “HO CERCATO DI DISTENDERE GLI ANIMI”

Blur racconta che quando stava per risalire nella sua postazione è stato fermato appunto dal cantante milanese e nell’occasione ha più volte chiesto di “distendere gli animi”, a testimonianza quindi la sua volontà di “fare pace”. Nel filmato si sente chiaramente lo stesso streamer dire la parola “tumore” ma secondo lo stesso quella sua espressione sarebbe stata completamente travisata dai media, visto che, come spiega lo stesso Blur “è rivolto ad un’altra persona” ed inoltre non contiene “alcun augurio malevolo”.

Di fatto con questa espressione il giocatore voleva intendere un “elemento tossico di un sistema”, come a dire “un cancro della società”. Il riferimento era ad un membro dello staff dei Boomers, la squadra di calcio in cui giocava Fedez, che secondo Blur stava danneggiando la community e che a suo modo di vedere “dovrebbe essere bandito dal web”.

BLUR VS FEDEZ: “TUMORE? LINGUAGGIO GOLIARDICO”

Lo streamer ci tiene inoltre a precisare che l’espressione “tumore” è ovviamente forte, ma viene spesso utilizzata nella community di Twitch come “linguaggio goliardico” in particolare quando si litiga durante le partite online ai videogiochi o nei momenti ironici. In conclusione Blur spiega di accettare le scuse di Fedez, augurando poi allo stesso di “trovare un po’ più di tranquillità”.

Se così fosse ovviamente l’episodio andrebbe rivisto per lo meno per quanto riguarda la questione tumore, resta il fatto che la vicenda non è stata delle migliori, soprattutto perchè avvenuta durante un evento sportivo, dove dovrebbero essere presenti solo la competizione, lo sport e lo spettacolo, e secondariamente perchè la rissa ha fatto il giro del web se non addirittura del mondo intero, visto che la King’s League è stata inventata dall’ex calciatore del Barcellona e della nazionale spagnola, Gerardi Pique, giocatore che ha una eco a livello planetario.