BLYTH BARRYMORE/ Figlia Fred Bongusto: “Non è biologica ma è come fosse mia”

Oggi è un anno esatto da quando Fred Bongusto è morto lasciando un vuoto nel cuore dei tanti che hanno amato le sue canzoni e la sua arte. Ma nel giorno in cui Barbara D’Urso decide di rendere omaggio all’interprete di “Una rotonda sul mare” a Domenica Live è giusto anche far conoscere al pubblico la figlia Blyth Barrymore. Cerchiamo però di fare un po’ di chiarezza su un intreccio di cognomi e situazioni che a prima vista potrebbero apparire complicati ai meno avvezzi della vita privata del cantante. Fred Bongusto si sposò infatti nel 1967 con l’attrice e showgirl Gabriella “Gaby” Palazzoli. Quest’ultima, venuta a mancare nel 2016, pochi anni prima del matrimonio con Bongusto, per un breve periodo fu sposata con l’attore americano John Drew Barrymore: proprio da quest’ultimo ebbe la figlia Blyth.

BLYTH BARRYMORE, FIGLIA DI FRED BONGUSTO

Blyth Barrymore è da non confondere con Drew Barrymore, l’attrice hollywoodiana nota per aver preso parte a successi globali come “E.T. l’extra-terrestre”: l’interprete è infatti sua sorella in quanto figlia a sua volta di John Drew Barrymore ma con madre diversa, Gabriella Palazzoli per Blyth, e Jaid Barrymore (nata Makò) per Drew. Se siete usciti vivi da questo intrico di parentele e nomi (peraltro ai Barrymore può essere fatto come appunto quello di non avere particolare fantasia!) allora è il caso di tornare ad occuparci di Blyth, ospite oggi su Canale 5. Fin da piccola, a crescere la bambina fu proprio Fred Bongusto. Di lei, il cantante disse: “Abbiamo la figlia di mia moglie, che ho accolto quando aveva due anni ed è come se fosse la mia bambina biologica”. Insomma, padre e figlia non per la scienza, ma di certo per la vita.



© RIPRODUZIONE RISERVATA