BLYTHE BROWN, EX MOGLIE DAN BROWN: “LUI HA SPERPERATO I NOSTRI RISPARMI IN AMANTI”

Il mondo intero conosce Dan Brown come autore di best seller quali “Il Codice da Vinci” capaci di tenere con il fiato sospeso milioni di lettori. Blythe Brown, sua ex moglie, però, il fiato dice di averlo trattenuto non per le trame dello scrittore, bensì per la sua propensione a sperperare i risparmi di famiglia in amanti. I due, che hanno divorziato in amicizia il dicembre scorso, negli ultimi tempi devono aver visto peggiorare i loro rapporti se è vero che la donna ha accusato Dan Brown di aver intrapreso una “condotta illecita e vergognosa” negli ultimi anni del loro matrimonio. Secondo quanto sostenuto dalla donna, “Dan ha vissuto una proverbiale vita di bugie, a tutti gli effetti ha condotto una vita clandestina“. Come riportato da Il Fatto Quotidiano in un articolo dello scorso luglio, Dan Brown secondo la sua ex signora avrebbe “segretamente sottratto” ingenti somme di denaro “per condurre sordide relazioni extraconiugali” con diverse donne: tra queste un’addestratrice di cavalli olandese e una parrucchiere locale.

All’addestratrice di cavalli, secondo quelle che sono le accuse di Blythe Brown, l’ex marito avrebbe donato un cavallo del valore di 345.000 dollari, nonché una macchina nuova, un camion per il trasporto degli animali e i lavori di ristrutturazione dell’appartamento. Brown avrebbe utilizzato i soldi di famiglia anche per intrattenere una relazione con “un funzionario politico” e con la sua personal trainer, ma non si sarebbe fermato qui. L’uomo, a detta di Blythe Brown, avrebbe anche occultato i nuovi progetti basati sui romanzi che la coppia aveva “creato insieme“. La donna ha infatti spiegato: “Insieme abbiamo lavorato moltissimo con l’intenzione di costruire qualcosa di significativo. Con l’affermazione sono arrivate le promesse che non avremmo permesso al successo di cambiare la nostra vita. Non riconosco l’uomo che Dan è diventato. E’ il momento di svelare le sue menzogne. Dopo tanto dolore, è l’ora della verità“. Lo scrittore, dal canto suo, ha respinto le parole della moglie dicendosi “sconcertato” e dichiarando che le sue sono “accuse che non riflettono la verità“.



