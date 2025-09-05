La BMW iX3 è stata ufficialmente svelata in queste ore, il nuovo SUV del corso Neue Klasse è un concentrato di tecnologia e stile

La BMW iX3 è realtà. Così come da programmi nella giornata di oggi, 5 settembre 2025, la casa dell’Elica ha svelato il nuovo SUV dell’azienda. Ma non si tratta solo di una nuova “semplice” vettura visto che con la iX3 inedita si inaugura anche il ciclo Neue Klesse, una nuova generazione di veicoli che presenteranno stile e tecnologia completamente innovativi, ma sempre ovviamente con lo spirito di BMW.

La prima cosa da sapere è che la iX3 è elettrica di conseguenza con l’arrivo del nuovo sport utility vehicle i tedeschi lanciano un nuovo guanto di sfida a Tesla, cercando di detronizzare la Model Y, l’auto elettrica più venduta in assoluto in Europa. Tante le versione in programma a cominciare dalla prima iX3 che arriverà negli showroom, la 50 xDrive, in arrivo a metà dell’anno prossimo e capace di erogare ben 469 cavalli e con un’autonomia di quasi 650 km con una sola ricarica.

In Germania costa 68.900 euro mentre in Italia ci si aspetta un prezzo maggiore, più vicino attorno ai 70.000 euro, in attesa di comunicazioni ufficiali. La prima cosa che colpisce della nuova BMW iX3 e il suo stile, completamente rivisto appunto in chiave Neue Klasse.

BMW IX3, INAUGURATO UN NUOVO STILE

Rispetto al concept presentato qualche tempo fa le modifiche non sono esagerate e in generale il SUV bavarese appare moderno e grazioso, così come spiegato anche da Adrian van Hooydonk capo design dell’Elica: “Il design della Neue Klasse offre un’interpretazione molto moderna di ciò che BMW ha sempre rappresentato. Con il nostro nuovo linguaggio stilistico, la nuova BMW iX3 appare orientata al futuro, moderna e senza tempo, ma soprattutto più BMW che mai”. La griglia assume una conformazione a doppio rene verticale, con i doppi fari che invece richiamano alle vecchie BMW, come la Serie 2002, ovviamente rivisti in chiave moderna.

Le linee sono marcate e decise e non manca il classico gomito di Hofmeister, simbolo delle auto dell’azienda. In generale il SUV appare elegante e sinuoso ma chi volesse qualcosa di più cattivo potrebbe optare per il pacchetto M Sport in attesa poi della vera e propria versione M che arriverà più avanti. Le misure sono importanti, 4,7 metri di lunghezza per 1,8 di larghezza e 1,6 di altezza, mentre il passo è di 2,89 metri, di conseguenza parliamo di dimensioni pressochè identiche al precedente modello.



BMW IX3, GLI INTERNI E I 4 SUPERCOMPUTER

BMW ha lavorato ovviamente tantissimo anche negli interni, a cominciare dal nuovo Panoramic iDrive di BMW, che è uno schermo gigantesco che è comunque integrato lungo i montanti del parabrezza, che funziona assieme ad un altro display, da 1,7 pollici, più l’head up che è però opzionale. Il sistema operativo è di ultima generazione e prevede una interfaccia pulita e intuitiva, un notevole passo avanti rispetto agli ultimi layout dell’azienda. Chi pensa però che tutti i comandi fisici siano spariti si sbaglia visto che BMW li ha mantenuti per le funzioni essenziali, mentre sparisce la manopola nel tunnel centrale che negli ultimi modelli è stata usata sempre meno dagli automobilisti.

Per quanto riguarda lo spazio interno, ovviamente è generoso, con un bagagliaio da ben 861 litri che diventano 1.841 se si abbassano i sedili posteriori, mentre per quanto riguarda le prestazioni, si raggiunge una velocità massima limitata da 209 km/h con i 100 km/h presi invece in soli 4,7 secondi, per uno sprint pazzesco. Da segnalare infine che la nuova BMW iX3 è dotata di 4 super computer ad altissime prestazioni, ognuno preposto per un compito specifico e in grado di controllare la dinamica di guida, ma anche l’infotainment, i sistemi di guida autonomia e infine le funzioni di base, dei veri e propri cervelloni che aiuteranno il guidatore ogni qual volta ne avrà bisogno e anche silenziosamente.