Bnkr44, chi sono?/ La band toscana dei record in streaming arriva a Sanremo

BNKR44, OGGI DUETTO CON SETHU A SANREMO 2023

Sethu, al secolo Marco De Lauri, ha scelto di condividere il palco con il collettivo musicale Indie pop Bnkr44, band toscana dai record di stream. I punti di contatto tra questi artisti consistono in un linguaggio contemporaneo e innovativo ma anche un rimando alle tematiche dei testi sulla gioventù in provincia e sui sogni da raggiungere fuori da questa. Anche la canzona scelta è una ventata d’aria fresca: Charlie fa surf dei Baustelle, scelta non proprio usuale per gli artisti della kermesse che tendenzialmente prediligono i classici della canzone italiana.

Per Sethu, la scelta del suo brano e della cover con i Bnkr44, corrisponde alla sua voglia di partecipare a Sanremo senza scendere a compromessi, il nuovissimo pop incontaminato che omaggia la precedente generazione di pop libero. Incontro inedito tra giovani artisti atipici, senza bisogno di etichette, che darà sicuramente vita a un’alchimia travolgente.

CHI SONO I BNKR44: DAL BUNKER AL JOVA BEACH PARTY

Conosciuti e amati dai giovanissimi ma forse meno noti agli abituali telespettatori di Rai 1, i Bnkr44, presenti a Sanremo 2023, muovono i loro primi passi nel bunker, ex azienda di pelletteria, e oggi luogo di ritrovo nella zona di Empoli per i giovani artisti in cerca di ispirazione musicale e artistica in generale. Fondati ufficialmente come band nel 2019, i Bnkr44 partecipano al Beat Garden, al Jova Beach Party e al Wow Fest di Lucca.

Vantano delle collaborazioni note nel panorama contemporaneo come Ariete e Tredici Pietro, e il loro primo tour ufficiale è partito a Maggio 2022 alla volta delle principali città d’Italia per presentare i primi due album pubblicati: 44.deluxe e Farsi male a noi va bene. I membri del collettivo però non rinunciano a lavorare contemporaneamente a progetti personali come solisti, ne sono un esempio gli album di Fares “100 scheletri” e di Erin usciti con Bomba Dischi. Band, collettivo musicale o solisti non rispondono a etichette e frasi fatte costituendo sicuramente un’interessante anomalia nel panorama sanremese, soprattutto in abbinata con Sethu.

