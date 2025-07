La vetrina sanremese, fino a qualche tempo fa, forse non sembrava – erroneamente – il luogo adatto per un genere musicale lontano da quella che secondo alcuni dovrebbe essere lo stile artistico del Festival di Sanremo: un assunto che lo scorso anno è stato letteralmente scomposto dai Bnkr44 che con l’anima punk e lo spirito rock hanno conquistato il teatro Ariston. L’ascesa della band toscana prosegue dopo la kermesse come testimoniato dal nuovo singolo ‘Luna Rossa’ che si appresta ad inserirsi nel novero dei tormentoni dell’estate 2025.

Ma chi sono i Bnkr44, da dove parte la loro carriera? Parliamo di una band per certi versi giovane ma al contempo precoce; la fondazione risale ‘solo’ al 2019 e dopo 5 anni di gavetta si sono messi in mostra a Sanremo Giovani nel 2023 conquistato un posto tra i big nell’edizione dell’anno successivo della kermesse. Con ‘Governo Punk’, come accennato in precedenza, hanno portato una ventata di novità sul palco dell’Ariston conquistando un pubblico ancor più ampio di quello precedente alla loro partecipazione a Sanremo. Una popolarità che per un attimo sembrava essere destinata a durare poco dato che poche settimane dopo la kermesse lanciarono un messaggio criptico sui social che preoccupò non poco i fan: “Il nostro ultimo tour”. La ‘minaccia’ dello scioglimento per prendere strade diverse sembrava dietro l’angolo ma, di fatto, oggi i Bnkr44 sono ancora uniti dalla stessa idea di musica.

Bnkr44, origine del nome e componenti: un seminterrato come ‘fulcro artistico’

In molti, data la notorietà acquisita, si saranno chiesti perchè i Bnkr44 si chiamano così. L’origine del nome della band è piuttosto singolare e merita di essere raccontata; tutto parte dal seminterrato che era rifugio artistico agli albori della loro carriera. In quel ‘bunker’ hanno gettato le basi per la conquista della scena discografica. Il numero 44 è invece legato alla data 4 aprile 2019, ovvero al completamento del suddetto angolo artistico. Insomma, il cuore della loro espressione artistica è diventato anche il loro marchio di fabbrica.

Ma chi sono invece i componenti dei Bnkr44? Sette sono gli artisti che compongono la band, tutti originari della Toscana e precisamente tra Empoli e Firenze. Fares, Erin, Piccolo, Caph, Faster, JxN; da menzionare come componente anche Ghera che svolge la funzione sia di direttore artistico che di manager.