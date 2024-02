Bnkr44 con “Governo Punk” a Sanremo 2024/ Ironia social: “sembrano i Teletubbies!”

Bnkr44 con “Governo Punk” a Sanremo 2024 dividono il pubblico dei social

Bnkr44 in gara per la prima volta al Festival di Sanremo 2024 con il brano “Governo Punk“. La band composta da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo si è conquistata a Sanremo Giovani uno dei posti disponibili per accedere nella rosa dei 30 big della 74esima edizione del Festival della Canzone Italiana di Sanremo. Una grande occasione per la band originaria di Empoli che, poco dopo il debutto sul palcoscenico del Teatro Ariston, ha confessato ai microfoni di Radio2 a Ema Stockholma: “siamo qua per dimostrare che un disordine organizzato è possibile”. La loro prima performance non è passata inosservata visto che i social, il termometro dei tempi moderni, ha visto il pubblico diviso in due.

C’è chi ha apprezzato il colorato collettivo musicale che per il debutto all’Ariston ha deciso di puntare su un brano nato nel bunker di Villanova dove, nel 2019, ha preso vita l’idea di creare il gruppo di Bnkr44. “Un gruppo che sinceramente non conoscevo. Il genere non è quello che preferisco, ma tutto sommato non è male la canzone” – scrive un utente, mentre un altro li ha bocciati scrivendo “8 persone per il testo, 7 per la musica, 6 che muovono l’autotune, 5 cristiani sul palco, 4 accordi, 3 minuti persi della mia vita, 2 i carabinieri che dovrebbero salire, 1 che spegne la tv: io”.

Bnkr44 sfidano Sanremo 2024

La partecipazione dei Bnkr44 al Festival di Sanremo 2024 è una vera e propria sfida. La band composta da Fares, Erin, Caph, JxN, Faster e Piccolo dopo la prima esibizione non hanno conquistato la sala stampa, visto che non sono tra le cinque canzoni più votate, ma sono soddisfatti di cosa hanno portato sul palco dell’Ariston. “Ci siamo divertiti tantissimo – hanno dichiarato i ragazzi ai microfoni di Radio2 – “c’è una strana calma tra noi stasera. Essere un gruppo ci aiuta a spartire l’ansia, ci influenziamo, nel bene e nel male. E se c’è da sdrammatizzare, ci pensa Faster”. Un esordio che non è passato inosservato visto che sui social sono tantissimi i commenti con l’hashtag #Bnkr44. Naturalmente il pubblico è diviso: c’è chi ha apprezzato la loro fantasia ed energia, ma c’è anche chi ha li ha bocciati. “Sarebbero la nostra risposta 2.0 ai Backstreet Boys? #BNKR44” – si domanda un utente, mentre un altro ironizza “non capisco ma sembrano i Teletubbies quindi ho mixed feelings”.

Non mancano commenti positivi come quelli di una ascoltatrice: “Mi hanno stupita, mi sono piaciuti un sacco giuro, bravi” e c’è chi in loro ha rivisto qualcosa dei mitici Lunapop, la band che ha lanciato Cesare Cremonini. Una cosa è certa: i Bknr44 non partecipano tanto per, il loro obiettivo è il podio: “puntiamo alle prime posizioni. Non c’è fiducia nei giovani, spesso bistrattati soprattutto nelle grandi kermesse come quella di Sanremo. Speriamo di convertire gli adulti al bunkerismo. Intanto, esserci è un bel riscatto per tutti noi”

