Bnkr44, il significato del nome: si chiamano così per le loro origini/ Il centro culturale e la data

I Bnkr44, al Festival di Sanremo 2024, hanno svelato qual è il significato del loro nome: si chiamano così perché richiama le loro origini. In particolare bunker fa riferimento alla denominazione del centro di aggregazione culturale di Villanova da loro frequentato, in Toscana. Il numero, invece, è la data, il 4 aprile, in cui è nato il loro studio e il primo progetto musicale, prima che entrassero a fare parte dell’etichetta discografica Bomba Dischi. Il 44 ricorre anche nel titolo del loro album di debutto, ovvero 44. DELUXE.

Significato testo “Governo Punk”, canzone Bnkr44/ Analisi e frasi più importanti (Sanremo 2024)

Il mistero è stato dunque svelato. In molti in queste ore, dopo che la band è salita sul palco dell’Ariston con la sua Governo Punk, se lo erano domandati. L’unico dubbio rimane il motivo per cui dal nome siano state eliminate le vocali, che comunque vengono pronunciate. Non è ad ogni modo la prima volta che questa giovane promessa musicale si presenta alla kermesse. Lo scorso anno infatti erano stati ospiti nel corso della serata delle cover e si erano esibiti con Sethu in Charlie fa Surf RMX dei Baustelle. Adesso, dopo la partecipazione a Sanremo Giovani, invece si ritrovano in gara tra i big. Una grande soddisfazione, anche se finora i pareri sulla loro canzone non sono stati del tutto positivi.

Bnkr44 con "Governo Punk" a Sanremo 2024/ Ironia social: "sembrano i Teletubbies!"

Bnkr44, il significato del nome: si chiamano così per le loro origini, la rivelazione

I Bnkr44 si chiamano quindi così perché i sei componenti della band Fares, Erin, Caph, JxN, Faster, Piccolo e Ghera hanno voluto omaggiare il posto in cui sono cresciuti. Tutti e sei infatti sono originari della piccola frazione di Villanova, in provincia di Firenze. Il loro progetto è interessante, in quanto simbolo della perseveranza dei giovani italiani fra musica, pittura, creazione di articoli di vestiario e produzione. A coordinare il loro lavoro c’è il direttore artistico gheray0. Sebbene il Festival di Sanremo non sia lo scenario in cui vengono maggiormente apprezzati, insomma, fuori potranno togliersi grandi soddisfazioni con la loro Governo Punk.











© RIPRODUZIONE RISERVATA