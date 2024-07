Bnkr44/ L’omaggio al ‘maestro’ Pino D’Angiò e il dolore dopo la sua morte: “Ha sempre sorriso al diavolo”

I Bnkr44 hanno avuto una grande intuizione affiancandosi a Pino D’Angiò a Sanremo, regalando al pubblico della kermesse e ai fan una nuova versione di Quale idea, che è tornata giustamente sotto i riflettori. Merito di una contaminazione di stili differenti e della maestria di Pino D’Angiò, che manca già moltissimo al giovane gruppo con cui aveva legato. L’ultima esibizione, non andata in onda per rispettare il dolore della famiglia D’Angiò, è stata quella al Tim Summer Hits, con i ragazzi dei Bnkr44 ancora scossi per l’accaduto.

“A noi Pino D’Angiò ci ha insegnato il valore della vita, dell’umiltà e il valore della spensieratezza”, raccontano a Vanity Fair. “Era una leggenda e ha sempre sorriso in faccia al diavolo, è sempre stato un guerriero e ci ha insegnato ad amare la vita nonostante questa comporti dolore, ma soprattutto ci ha insegnato sempre a seguire le nostre idee, a fare sempre quello che ci pare senza ascoltare nessuno“, le parole commoventi del collettivo pop-punk.

Estate fitta di impegni per Bnkr44 tra concerti e partita del cuore

Adesso per i Bnkr44 si apre una fase di concerti e appuntamenti estivi, tra piazze e tv. Questa sera, mercoledì 17 luglio, ad esempio, li vedremo impegnati nella Partita del Cuore, in onda su Raiuno, mentre domani sera saranno di scena all’Ippodromo delle Capannelle per un concerto tutto da vivere. Il loro percorso è stato un crescendo continuo negli ultimi anni: dalla vittoria di Sanremo Giovani alla partecipazione tra i big.

Con il brano Governo Punk hanno regalato ai fan un brano ricco di energia e grinta da vendere. “È la rappresentazione di uno stato d’animo, di una ribellione, la fuga dalla noia della provincia, l’uscire fuori dai canoni e da ciò che è standardizzato”, aveva spiegato orgogliosa la band.

