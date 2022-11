BNL, superbonus 110%/ La banca comunica la sospensione delle richieste

La BNL ha delle novità riguardo il superbonus e la cessione del credito. Dopo diverso tempo, ancora una volta anche la Banca Nazionale del Lavoro ha fatto chiarezza contestando che non è possibile sottostare a tutte queste agevolazioni di credito, soprattutto in un periodo così delicato.

A tal proposito, anche in merito al superbonus 110% la BNL ha rilasciato delle comunicazioni importanti. In questa guida vedremo con esattezza, tutti i dettagli per comprendere la situazione attuale e in cui ci troviamo.

SUPERBONUS AL 90%?/ Un primo passo verso maggiori certezze per le ristrutturazioni

BNL, superbonus: che cosa sappiamo al riguardo

La BNL fa chiarimento del superbonus e l’accesso al credito. Sulla loro pagina ufficiale dedicata, si può notare come l’ente di credito ha chiarito che la procedura di richiesta potrebbe non andare a buon fine.

Sempre sulla stessa pagina possiamo appurare, che la BNL ha dichiarato esplicitamente la sospensione delle richieste per l’accesso al credito e al superbonus 110%, a causa di un numero troppo elevato di domande.

Superbonus 110%/ Quale materiale isolante usare per il cappotto termico?

Vi ricordiamo che per fruire del SuperBonus 110% sulle abitazioni unifamiliari e immobili indipendenti (c.d. “Villette”) la scadenza per il completamento di almeno il 30% dei lavori è il 30 settembre. Pertanto, in assenza di indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, la Banca considererà valide le dichiarazioni del direttore dei lavori, basate su idonea documentazione probatoria (a titolo esemplificativo: Libretto delle Misure, Stato d’Avanzamento Lavori, rilievo fotografico della consistenza dei lavori, copia di bolle e/o fatture, ecc.), che risulteranno inviate via PEC entro il 10 ottobre 2022. Tali dichiarazioni attesteranno che al 30 settembre si era raggiunto almeno il 30% dei lavori. Superbonus 110%/ La Cassazione conferma: "Anche la banca è parte offesa"

La Banca Nazionale del Lavoro, ha sottolineato inoltre, che l’ultimo termine previsto per accedere al Superbonus 110% per villette (indipendenti) e abitazioni unifamiliari, è scaduto (nel termine del 30%), il 30 settembre di quest’anno, 2022.

Quello che la BNL tiene a sottolineare, è che la sua attività è stata sospesa per mancanza di indicazioni chiare da parte dell’Agenzia delle Entrate.











© RIPRODUZIONE RISERVATA