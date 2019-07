Boateng alla Fiorentina/ Prince in Italia per Melissa Satta: primo colpo di Commisso

Kevin Prince Boateng non va più in Germania ma sta per accasarsi alla Fiorentina: l’ex numero 27 campione d’Italia con il Milan nel 2012 ha rifiutato tutte le lusinghiere offerte dell’Eintracht Francoforte e sta per accettare l’ingaggio meno ricco e meno “avvincente” della nuova Fiorentina di Rocco Commisso e Vincenzo Montella. La “bomba” giunge questa mattina con il ds Pradè che – secondo la Gazzetta dello Sport – ha trovato l’accordo economico per il centrocampista ghanese reduce da 6 mesi di “panchina” al Barcellona e dai primi 6 invece assai positivi con il Sassuolo. Stando alle voci che giungono dagli ambienti del calciomercato (e non solo), la scelta di Boateng di rimanere in Italia sarebbe dipesa non solo dalla cifra tecnica della Serie A ma soprattutto per poter riconquistare e rimettere in piedi il matrimonio con Melissa Satta, mamma di suo figlio. La base del contratto che Pradè e Commisso stanno preparando per KP prevede due anni di contratto più un’opzione sul terzo a favore della Fiorentina.

BOATENG ALLA FIORENTINA, MA L’ANNUNCIO SLITTA

L’accordo è stato trovato ieri prima della presentazione del calendario di Serie A negli studi di Sky Sport eppure l’annuncio slitterà di qualche giorno perché Fiorentina e Sassuolo vorrebbero legare l’arrivo di Kevin Prince Boateng – ex Milan, Schalke 04, Sassuolo e Barcellona – a quello di un altro prospetto molto interessante nel club neroverde, ovvero Lirola. «Ma nell’incontro che si è tenuto ieri prima dei calendari i dirigenti emiliani hanno cercato di legare il futuro di Boateng a quello di Lirola…» spiega la Gazzetta dello Sport lasciando intendere uno sviluppo nel mercato che potrebbe ancora avvenire. Il Sassuolo valuta Boateng sui 3 milioni di euro ma l’accordo potrebbe essere più strutturato per permettere l’arrivo di Lirola alla corte di Montella: con la conferma di Pezzella fatta da Pradè nelle scorse ore, il vero nodo dell’intero mercato viola rimane Federico Chiesa. Secondo il dirigente della Fiorentina la situazione è molto chiara: «Come si fa a far tornare il sorriso a Chiesa? Giocando a calcio. Commisso vuole tenere Chiesa, vuol far vedere che è una società forte e seria e ora vuole tenerlo. Fa parte del progetto e ora sta a me e all’allenatore fargli tornare il sorriso».

