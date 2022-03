Boateng “Melissa Satta? Non l’ho tradita con Valentina”/ “Ho deciso io di separarmi…”

Kevin Prince Boateng rompe il silenzio sulla fine del matrimonio con Melissa Satta in una lunga intervista rilasciata ai microfoni del Corriere della Sera. Il calciatore che oggi è felicemente fidanzato con Valentina che ha presentato pubblicamente attraverso il suo profilo Instagram pubblicando alcune foto di coppia. Al Corriere della Sera, il calciatore svela così alcuni retroscena della fine del matrimonio con la Satta con cui ha avuto il figlio Maddox. “Mi preme dire che non ho lasciato mia moglie Melissa Satta per un’altra. Non ho mai parlato del nostro divorzio, ma ora voglio che la gente smetta di pensare che l’ho tradita con Valentina”, sottolinea al Corriere della Sera Boateng spiegando come la storia con Valentina Fradegrada sia iniziata un po’ di tempo dopo la separazione.

Melissa Satta “Oggi sono felice”/ "Con Mattia Rivetti sogno di allargare la famiglia"

Boateng ha approfittato dei microfoni del Corriere della Sera per spiegare di aver preso personalmente la decisione di separarsi: “L’intervista con titoli acchiappaclick, tipo ‘mi ha lasciata per un’influencer, ho sofferto’. Sono arrivati insulti e io non accetto la cattiveria” – aggiungendo, però, di non aver mai lasciato la Sarra per un’altra donna. “Non sono uno che lascia una donna per un’altra”, dice ancora.

MATTIA RIVETTI, FIDANZATO DI MELISSA SATTA/ Lei: "Matrimonio? No, un altro figlio!"

Boateng: “Ecco perchè ho scelto di separarmi da Melissa Satta”

Quello tra Kevin Prince Boateng e Melissa Satta è stato un grande amore coronato prima dalla nascita del figlio maddox e poi dal matrimonio. Durante il loro percorso di vita, tuttavia, tra il calciatore e la showgirl qualcosa si rompe. I due si allontanano per un periodo per poi tornare nuovamente insieme fino alla decisione finale di separarsi e intraprendere due strade di vita diverse pur restando uniti dalla presenza del piccolo Maddox.

“Ho deciso io di separarmi, era un periodo difficile, giocavo nel Monza, non stavo bene mentalmente, volevo ritrovare me stesso. In dieci anni, con un matrimonio, un figlio, succedono tante cose ed eravamo a un punto d’infelicità da non poter andare avanti”, ha spiegato il calciatore. Oggi entrambi hanno ritrovato la felicità con altre persone: lei con Mattia Rivetti e lui con Valentina.

KEVIN PRINCE BOATENG E MADDOX, EX MARITO E FIGLIO MELISSA SATTA/ "Grande dolore"

© RIPRODUZIONE RISERVATA